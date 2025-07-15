Группа Metallica заставила Пентагон удалить рекламное видео Хэгсета: что произошло

Недавно Пентагон опубликовал в соцсетях видео, в котором демонстрировал возможности военных дронов. Внимание зрителей привлекла не только техника, но и звуковое сопровождение — культовый трек Metallica "Enter Sandman", который звучал на фоне. Проблема в том, что группа не давала разрешения на использование этой композиции.

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После жалобы на нарушение авторских прав от Metallica, представители платформы X обратились в Министерство обороны с просьбой убрать видео. Пентагон подтвердил удаление ролика, пишет Metal Addicts.

"Сегодня днем к нам обратились представители X по поводу видео на нашей странице в соцсетях и попросили его удалить из-за нарушения авторских прав на песню 'Enter Sandman' группы Metallica. Видео уже удалено, исправлено и повторно опубликовано", — отметили в ведомстве.

Представители Metallica подтвердили Rolling Stone, что Пентагон не получал лицензии на использование трека, что и стало основанием для требования об удалении.

Подобные ситуации уже случались — например, политические деятели, в частности Дональд Трамп, не раз критиковались за несанкционированное использование музыки во время митингов. Однако в таких случаях часто применяются лицензии на публичное исполнение, которые действуют только для офлайн-мероприятий. В случае с правительственными структурами и видео в интернете необходима отдельная синхронизационная лицензия — именно ее Пентагон, похоже, не имел.

Это не первый случай, когда Metallica борется с несанкционированным использованием своей музыки. И, похоже, не последний. Как показывает этот инцидент, даже правительственные институции не имеют иммунитета перед законами об авторском праве — особенно когда речь идет о Metallica.

Напомним, две голливудские компании Disney и Universal впервые в истории подали в суд на стартап по искусственному интеллекту Midjourney за нарушение авторских прав изображений.

Фокус также писал, что группа Metallica спровоцировала землетрясение в Вирджинии.