Впервые в истории на ИИ подали в суд: в чем "провинилась" технология

Две голливудские компании Disney и Universal впервые в истории подали в суд на стартап по искусственному интеллекту Midjourney за нарушение авторских прав изображений.

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В 110-страничном иске утверждается, что генератор изображений с искусственным интеллектом компании Midjourney "использовал бесчисленное количество" произведений, защищенных авторским правом, для своего программного обеспечения, которое позволяет людям создавать изображения или видео, пишет The New York Times.

"Midjourney — это квинтэссенция безработицы в сфере авторских прав и бездонная яма плагиата", — говорится в иске, поданном в окружной суд в Лос-Анджелесе.

В статье утверждается, что стартапы искусственного интеллекта, такие как Midjourney, используют данные из интернета и других источников часто без компенсаций создателям. Это привело к искам от авторов, исполнителей, звукозаписывающих компаний и новостных организаций. Но Disney и Universal стали первыми крупными голливудскими студиями, которые подали иски о нарушении авторских прав.

Представители студий считают эту проблему такой, которая "угрожает перевернуть с ног на голову фундаментальные стимулы закона США об авторском праве, стимулирующие лидерство Америки в кино, телевидении и других видах творчества". Согласно последним данным Ассоциации киноискусства, американский кино- и телевизионный бизнес поддерживает 2,3 млн рабочих мест и выплачивает 229 млрд долларов годовой заработной платы.

Стартапы искусственного интеллекта, такие как Midjourney, используют данные из интернета без компенсаций создателям Фото: The New York Times

Главный юрисконсульт Disney Орасио Гутьеррес заявил, что компания с оптимизмом относится к технологиям искусственного интеллекта, но их нужно ответственно использовать для развития человеческого творчества.

"Пиратство является пиратством, и тот факт, что его делает компания с искусственным интеллектом, не делает ее меньшим нарушителем", — заявил Гутьеррес.

Согласно иску, Disney в прошлом году направила Midjourney уведомление о "прекращении и удержании", но компания не ответила, кроме подтверждения получения. Universal направила аналогичное уведомление в прошлом месяце и не получила никакого ответа.

В иске требуется от Midjourney выплатить убытки, но не указана точная сумма. Disney и Universal также хотят, чтобы судья запретил Midjourney "предлагать свой будущий видеосервис без надлежащих мер защиты авторских прав".

Что известно о компании Midjourney

Компания была создана в 2021 году. Сейчас это один из самых популярных генераторов текста в изображения: пользователи вводят описание того, что хотят увидеть, а бот через несколько секунд выдает изображение. Midjourney продает подписки за ежемесячную плату от 10 долларов за базовый план до 120 долларов за "мега", в зависимости от скорости обработки и других факторов. В прошлом году доход компании составил примерно 300 миллионов долларов, по сравнению с 50 миллионами долларов в 2022 году.

Ранее мы сообщали, какие профессии станут неактуальны из-за искусственного интеллекта и могут исчезнуть через 20 лет.

Напомним, генеральный директор Duolingo Луис фон Ан считает, что искусственный интеллект способен кардинально изменить систему образования, ведь почти во всех ее сферах он сможет заменить учителей.