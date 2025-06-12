Уперше в історії на ШІ подали до суду: в чому "провинилась" технологія

Дві голлівудські компанії Disney та Universal вперше в історії подали до суду на стартап зі штучного інтелекту Midjourney за порушення авторських прав зображень.

Related video

У 110-сторінковому позові стверджується, що генератор зображень зі штучним інтелектом компанії Midjourney "використовував незліченну кількість" творів, захищених авторським правом, для свого програмного забезпечення, яке дозволяє людям створювати зображення чи відео, пише The New York Times.

"Midjourney — це квінтесенція безробіття в сфері авторських прав і бездонна яма плагіату", — йдеться в позові, поданому до окружного суду в Лос-Анджелесі.

У статті стверджується, що стартапи штучного інтелекту, такі як Midjourney, використовують дані з інтернету та інших джерел часто без компенсацій творцям. Це призвело до позовів від авторів, виконавців, звукозаписних компаній та новинних організацій. Але Disney та Universal стали першими великими голлівудськими студіями, які подали позови про порушення авторських прав.

Представники студій вважають цю проблему такою, яка "загрожує перевернути з ніг на голову фундаментальні стимули закону США про авторське право, що стимулюють лідерство Америки у кіно, телебаченні та інших видах творчості". Згідно з останніми даними Асоціації кіномистецтва, американський кіно- та телевізійний бізнес підтримує 2,3 млн робочих місць та виплачує 229 млрд доларів річної заробітної плати.

Cтартапи штучного інтелекту, такі як Midjourney, використовують дані з інтернету без компенсацій творцям Фото: The New York Times

Головний юрисконсульт Disney Орасіо Гутьєррес заявив, що компанія з оптимізмом ставиться до технологій штучного інтелекту, але їх потрібно відповідально використовувати для розвитку людської творчості.

"Піратство є піратством, і той факт, що його робить компанія зі штучним інтелектом, не робить її меншим порушником", — заявив Гутьєррес.

Згідно з позовом, Disney минулого року надіслала Midjourney повідомлення про "припинення та утримання", але компанія не відповіла, окрім підтвердження отримання. Universal надіслала аналогічне повідомлення минулого місяця і не отримала жодної відповіді.

У позові вимагається від Midjourney виплатити збитки, але не вказана точна сума. Disney та Universal також хочуть, щоб суддя заборонив Midjourney "пропонувати свій майбутній відеосервіс без належних заходів захисту авторських прав".

Що відомо про компанію Midjourney

Компанія була створена в 2021 році. Зараз це один із найпопулярніших генераторів тексту в зображення: користувачі вводять опис того, що хочуть побачити, а бот через кілька секунд видає зображення. Midjourney продає підписки за щомісячну плату від 10 доларів за базовий план до 120 доларів за "мега", залежно від швидкості обробки та інших факторів. Минулого року дохід компанії склав приблизно 300 мільйонів доларів, порівняно з 50 мільйонами доларів у 2022 році.

Раніше ми повідомляли, які професії стануть неактуальні через штучний інтелект і можуть зникнути через 20 років.

Нагадаємо, генеральний директор Duolingo Луїс фон Ан вважає, що штучний інтелект здатен кардинально змінити систему освіти, адже майже в усіх її сферах він зможе замінити вчителів.