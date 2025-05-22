Штучний інтелект зможе замінити будь-якого вчителя: в Duolingo розповіли, коли це станеться

Генеральний директор Duolingo Луїс фон Ан вважає, що штучний інтелект здатен кардинально змінити систему освіти, адже майже в усіх її сферах він зможе замінити вчителів. На його думку, завдяки персоналізації навчання ШІ вже у найближчі десятиліття візьме на себе більшість освітніх функцій.

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Про це очільник Duolingo розповів на подкасті No Priors.

"Зрештою, я не впевнений, що є щось, чого комп’ютери не можуть вас навчити", — сказав він.

Луїс фон Ан прогнозує радикальні зміни в освіті, адже, за його словами, "набагато легше навчати за допомогою ШІ, ніж за допомогою вчителів".

Водночас він зазначив, що вчителі повністю не зникнуть — залишатиметься потреба в людях, які опікуватимуться учнями. Так само школи продовжать існувати, адже вони виконують важливу функцію нагляду та соціалізації дітей.

За словами фон Ана, формат навчання Duolingo, заснований на вікторинах та вправах, підходить не для всіх предметів. Наприклад, історію, ймовірно, краще викладати за допомогою якісних відеоматеріалів, які ШІ наразі не здатен створити. Проте він вважає, що масштабність завдань робить штучний інтелект більш привабливим варіантом для освіти.

"Коли один вчитель і, наприклад, 30 учнів, кожен вчитель не може приділяти індивідуальну увагу кожному учню. Але комп’ютер може. І справді, комп’ютер може… мати дуже точні знання про те, що цей учень вміє добре, а що погано", — додав гендиректор Duolingo.

Нагадаємо, штучний інтелект уже полегшує щоденні робочі процеси й підвищує продуктивність, стаючи частиною нашого повсякдення. Водночас його стрімкий розвиток створює ризики для деяких професій, які можуть зникнути.

Також повідомлялося, що у час, коли штучний інтелект поступово витісняє людей із традиційних професій, дедалі більше уваги привертають спеціальності, які складно автоматизувати. Одна з таких — не вимагає диплома, її можна швидко освоїти й вона здатна приносити стабільний і достойний дохід.