Можуть зникнути через 20 років: які професії стануть неактуальні через штучний інтелект

Штучний інтелект спрощує робочі процеси та підвищує нашу продуктивність, і таким чином активно проникає в повсякденне життя. Проте він може загрожувати існуванню низки професій.

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Про це пише Pew Research Center.

Які професії можуть зникнути через 20 років

Щодо цієї теми провели дослідження, в якому взяли участь 1000 експертів зі штучного інтелекту та 5 400 дорослих мешканців Сполучених Штатів Америки. Людей запитали, який вплив матимуть технології на економіку та ринок праці в Америці протягом наступних 20 років.

56% експертів зі штучного інтелекту вважають, що вплив буде позитивним, але й визнають, що деякі професії можуть зникнути в найближчі десятиліття. Водночас дорослі налаштовані менш оптимістично. Лише 17% з них очікують позитивного впливу технологій на робочі місця та економіку.

На думку експертів, розвиток штучного інтелекту сприятиме скороченню робочих місць у низці сфер.

Які професії мають ризик втратити актуальність:

касири;

водії вантажівок;

журналісти;

працівники фабрик;

інженери програмного забезпечення.

Більшість дорослих американців погоджуються з тим, що ШІ з часом витіснить ці спеціальності. Винятком стали водії вантажівок – лише третина респондентів вважає, що штучний інтелект зможе повністю їх замінити.

Нагадаємо, у часи, коли штучний інтелект дедалі активніше витісняє людей з традиційних професій, зростає інтерес до спеціальностей, які лишаються недоступними для автоматизації. Одна з них не потребує диплома, швидко опановується і приносить гідний прибуток.

Фокус також раніше писав, що у дослідженні Work.ua сказано, що в Україні побільшало вакансій "без досвіду" та зросла середня зарплата.