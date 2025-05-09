В Україні побільшало вакансій "без досвіду" та зросла середня зарплата: дослідження

У квітні в 56% вакансій роботодавці очікували від шукачів досвід роботи. Відповідно, 44% пропозицій підходять і для новачків. Для порівняння, рік тому таких було 39%.

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Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

"Імовірно, для подолання дефіциту кадрів роботодавці все частіше готові знижувати вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання", — зазначила компанія.

Також збільшилася кількість роботи для студентів. У 25% вакансій компанії готові наймати людей, що паралельно здобувають освіту. Щодо дистанційної роботи, то у квітні кількість віддалених вакансій зросла лише на 1%.

Середня зарплата в Україні

Зокрема, від початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком — показник зріс до 24 500 грн.

Зокрема, виріс дохід у категоріях:

"Транспорт, автобізнес" — 35 000 грн, +8% до березня;

"Продаж, закупівля" — 32 500 грн, +5%;

"Юриспруденція" — 25 000 грн, +5%;

"Страхування" — 25 975 грн, +4%.

Найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції. Поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабаєри (65 000 грн), брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), акумуляторники (52 500 грн), рієлтори (52 500 грн), трейдери (52 500 грн).

Нагадаємо, з 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба розпочинає контроль за змістом оголошень про вакансії. Це передбачено Законом України. Оголошення перевірятимуть, зокрема, на наявність дискримінації та маніпуляцій.

Фокус також раніше писав, що аналітики відзначають зростання зарплат по всій території України, однак низка вакансій залишається незакритою через дефіцит кадрів. Наразі відзначається зростання зацікавленості до віддаленої роботи.