Контроль за вакансіями: в Україні починаються перевірки оголошень про роботу

З 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба розпочинає контроль за змістом оголошень про вакансії. Це передбачено Законом України.

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Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділятиметься:

виявленню дискримінаційних формулювань — за віком ("до 35 років", "молодий колектив"), статтю ("тільки для жінок/чоловіків"), станом здоров’я, расою чи етнічним походженням;

фіксації ознак маніпуляцій — перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

"Роботодавцям варто вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства. Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберегти довіру кандидатів", — наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Як додали у Держпродспоживслужбі, контроль за рекламою — це не лише про дотримання закону, а передусім про захист права кожного громадянина на рівний доступ до праці. Такий підхід відповідає європейським стандартам: протидія дискримінації, прозорість та чесна конкуренція — основа сучасного ринку праці.

Людей закликають фіксувати порушення та звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, у 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ шукають не лише військові спеціальності. Нещодавно тут оприлюднили оголошення про пошук кандидатів на вакансії тату-майстра і масажиста.

Фокус також раніше писав, що аналітики відзначають зростання зарплат по всій території України, однак низка вакансій залишається незакритою через дефіцит кадрів. Наразі відзначається зростання зацікавленості до віддаленої роботи.