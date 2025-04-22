Робота мрії: 63 ОМБр ЗСУ шукає масажистів, перукарів і тату-майстрів

У 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ шукають не лише військові спеціальності. Нещодавно тут оприлюднили оголошення про пошук кандидатів на вакансії тату-майстра і масажиста.

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Про це повідомили на сторінці бригади в соцмережі.

"Вакансії мрії. 63 бригада дбає про своїх військових, тому шукає фахівців з побутового обслуговування особового складу. А саме – перукарів, тату-майстрів і масажистів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найперше на ці вакансії розглядатимуть кандидатів, які мають бойовий досвід, мають обмеження по стану здоров’я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Також важливий досвід роботи у відповідній сфері.

Претендентам на посади обіцяють гідну зарплату, забезпечення професійним обладнанням та щорічну відпустку у 30 днів.

В бригаді пояснили, що такі фахівці їм потрібні, аби покращити умови для військовослужбовців.

"Минулого року ми відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб екіпірувати наших воїнів максимально", — похвалилися у бригаді.

Нагадаємо, Фокус також писав, що у 703-ій окремій бригаді шукають музиканта оркестру. Працівник повинен готуватись до музичних номерів та брати участь у концертах, а також підтримувати моральний дух військових.

Раніше у Німеччині оголосили конкурс на посаду наглядача маяка. На неї подалися 1100 осіб. Від потенційного наглядача вимагалася хороша фізична форма, оскільки щодня кілька разів на день потрібно підніматися по 161 сходинці.