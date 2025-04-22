Работа мечты: 63 ОМБр ВСУ ищет массажистов, парикмахеров и тату-мастеров

В 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ ищут не только военные специальности. Недавно здесь обнародовали объявление о поиске кандидатов на вакансии тату-мастера и массажиста.

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Об этом сообщили на странице бригады в соцсети.

"Вакансии мечты. 63 бригада заботится о своих военных, поэтому ищет специалистов по бытовому обслуживанию личного состава. А именно — парикмахеров, тату-мастеров и массажистов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь на эти вакансии будут рассматривать кандидатов, которые имеют боевой опыт, имеют ограничения по состоянию здоровья и пригодны для военной службы только в тыловых подразделениях. Также важен опыт работы в соответствующей сфере.

Претендентам на должности обещают достойную зарплату, обеспечение профессиональным оборудованием и ежегодный отпуск в 30 дней.

В бригаде объяснили, что такие специалисты им нужны, чтобы улучшить условия для военнослужащих.

"В прошлом году мы открыли стоматологический кабинет и запустили фабрику по пошиву амуниции, чтобы экипировать наших воинов максимально", — похвастались в бригаде.

Напомним, что Фокус также писал, что в 703-й отдельной бригаде ищут музыканта оркестра. Работник должен готовиться к музыкальным номерам и участвовать в концертах, а также поддерживать моральный дух военных.

Ранее в Германии объявили конкурс на должность смотрителя маяка. На нее подались 1100 человек. От потенциального смотрящего требовалась хорошая физическая форма, поскольку ежедневно несколько раз в день нужно подниматься по 161 ступеньке.