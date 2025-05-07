Контроль за вакансиями: в Украине начинаются проверки объявлений о работе

С 8 мая 2025 года Госпродпотребслужба начинает контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Это предусмотрено Законом Украины.

Related video

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Под мониторинг попадают все объявления, которые публикуют работодатели или рекрутинговые агентства. Основное внимание будет уделяться:

выявлению дискриминационных формулировок — по возрасту ("до 35 лет", "молодой коллектив"), полу ("только для женщин/мужчин"), состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;

фиксации признаков манипуляций — преувеличение заработной платы без уточнения условий, замалчивание важной информации (например, ночные смены или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.

"Работодателям стоит уже сейчас пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства. Это не только позволит избежать штрафов, но и поможет сохранить доверие кандидатов", — отметил заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Как добавили в Госпродпотребслужбе, контроль за рекламой — это не только о соблюдении закона, а прежде всего о защите права каждого гражданина на равный доступ к труду. Такой подход соответствует европейским стандартам: противодействие дискриминации, прозрачность и честная конкуренция — основа современного рынка труда.

Людей призывают фиксировать нарушения и обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы.

Напомним, в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ ищут не только военные специальности. Недавно здесь обнародовали объявление о поиске кандидатов на вакансии тату-мастера и массажиста.

Фокус также ранее писал, что аналитики отмечают рост зарплат по всей территории Украины, однако ряд вакансий остается незакрытым из-за дефицита кадров. Сейчас отмечается рост заинтересованности к удаленной работе.