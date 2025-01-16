Експерти розповіли про зміни ринку праці: популярні вакансії та рівень зарплат у 2025 (фото)

Аналітики відзначають зростання зарплат по всій території України, однак низка вакансій залишається незакритою через дефіцит кадрів. Наразі відзначається зростання зацікавленості до віддаленої роботи.

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Протягом 2024 року українські роботодавці змогли адаптуватися через проводження війни та її наслідки попри наявність певних кризових тенденцій. Про це йдеться в дослідженні аналітиків від OLX Робота.

Фахівці кажуть, що наразі активність роботодавців і пошукачів роботи показує позитивну помірну динаміку до зростання. Водночас попит на низку фахівців через збільшення дефіциту кадрів продовжує збільшуватися.

Середня зарплата в Україні на 2024 рік (фото: OLX)

Аналітики вказують, що наразі важливими критеріями шукача є безпечна локація, соціальний пакет і наявність бронювання. Наразі заробітна плата вже не є ключовим критерієм під час пошуку роботи.

Спеціалісти встановили, що наразі медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 тис. грн, однак у низці регіонів динаміка є різною — в Херсонській області наразі вона складає 22 тис. грн (+45%), в Чернівецькій — 21,5 тис. (+34,5%). На понад третину оплата праці збільшилася у Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Щодо найбільших міст України, то лідерами залишають Львів та Київ — 22,5 тис. гривень) зростання на +22% та +13% відповідно). В Дніпрі середня медіанна зарплата складає 20,5 тис. грн, або +17% у порівнянні з минулорічними показниками.

Зарплата та рівень оплати праці (фото: OLX)

За даними аналітиків OLX Робота, найбільш привабливими були професії менеджера інтернет-магазину, пакувальника на виробництві, копірайтера, комплектувальника та сторожа. Тоді як фахівці за спеціальностями аудитор, стоматолог, автоелектрик, конструктор і фармацевт мали найбільший дефіцит кадрів протягом минулого року.

Також фахівці відзначають зростання пропозицій віддаленої роботи, яка стала на +31% популярною за кількістю оголошень у порівнянні з 2023 роком. Також у цьому напрямку зросла середня зарплата, яка тепер складає близько 19,1 тис. грн.

Топ найоплачуваніщих та найнепривабливіших професій в 2024 (фото: OLX)

Що стосується підробітку, то найчастіше в цій категорії найбільше зацікавленість проявляли до сфери будівництва, логістики або доставки, а також до галузей реклами, дизайну та PR. Що стосується рівня заробітних плат, то найбільше пропонують на будівництві (22 тис. грн), СТО та автомийки (17,5 тис.), кол-центри (17,5 тис.), а найменший рівень оплати праці помітний у таких галузях як охорона (4950 грн), клінінг (4100 грн) та сільське господарство (4 тис. грн).

Раніше повідомлялося, як змінюється ринок праці в Україні. Багато українців виїжджають за кордон у пошуках безпеки і стабільного доходу, що створює додатковий дефіцит кадрів на внутрішньому ринку праці.

Також стало відомо, що зарплати зростають через дефіцит кадрів. Зокрема номінальні зарплати зросли на 22,3% у третьому кварталі 2024 року. Тенденції зростання зарплат і умов праці можуть продовжитися у 2025 році за умови стабілізації економічної ситуації