Зарплати в Україні зростають високими темпами через дефіцит кадрів, – НБУ

Зокрема номінальні зарплати зросли на 22,3% у третьому кварталі 2024 року. Тенденції зростання зарплат і умов праці можуть продовжитися у 2025 році за умови стабілізації економічної ситуації.

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В Україні стрімко зростає заробітна плата. Головною причиною зростання є дефіцит працівників. Про це повідомляється у новому макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за січень 2025 року.

"‎Зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними ДССУ, у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22.3% р/р, а реальні – на 14.2% р/р (зарозрахунками НБУ згідно з даними ДССУ)"‎, – йдеться у огляді Національного банку.

Фото: НБУ

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у ІІІ кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення ЗС РФ).

Згідно з непрямими показниками, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

Фото: НБУ

Кількість нових вакансій і резюме в грудні зменшилася проти попередніх місяців. Це було спричинено традиційним сезонним спадом активності на ринку праці. Однак у річному вимірі обсяги вакансій і резюме зросли, що свідчить про подальше пожвавлення ринку.

Попри незначне збільшення пропозиції робочої сили, дефіцит кадрів залишається суттєвим і обмежує діяльність багатьох підприємств. Особливо це стосується секторів економіки, які потребують висококваліфікованих працівників.

Також у НБУ зазначили, що за даними ООН, кількість мігрантів за межами України й надалі незначно зростала та становила 6,8 млн осіб станом на 16 грудня 2024 року. Зауважили, що зростає адаптація українських мігрантів закордоном. Так, згідно з дослідженням Національного банку Польщі, економічна активність мігрантів з України є вищою, ніж поляків. Найвища – серед українців, що виїхали до початку повномасштабного вторгнення (93%), що пояснюється як довшою адаптацією, так і тим, що більшість виїздила саме з метою заробітків.

Нагадаємо, на початку 2025 року Уряд України у пояснювальній записці до закону про державний бюджет 2025 року пояснив майбутнє зростання зарплат українців дефіцитом на ринку праці. Орієнтовно вважають, що громадяни отримуватимуть на 10% більше, але насправді усе зростання "з'їсть" інфляція.