Прибуткова професія, яку не замінить штучний інтелект: куди йти працювати

У часи, коли штучний інтелект дедалі активніше витісняє людей з традиційних професій, зростає інтерес до спеціальностей, які лишаються недоступними для автоматизації. Одна з них не потребує диплома, швидко опановується і приносить гідний прибуток.

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Про це йдеться на порталі Think Stewartville.

Зазначено, що штучний інтелект поки не здатен замінити технічних спеціалістів, які працюють у сфері монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Цей сегмент демонструє стабільне зростання в усьому світі — зокрема через кліматичні зміни та розвиток новітніх технологій клімат-контролю. Тому наразі немає підстав вважати, що ШІ у найближчій перспективі зможе витіснити монтажників, які займаються встановленням кондиціонерів, систем вентиляцій та опалення у приватному та комерційному секторі. Це фізична робота, яка виконується безпосередньо на місці — в умовах, що не піддаються повній автоматизації, на відміну від контрольованих умов виробництва.

До того ж така робота вимагає фізичної присутності спеціаліста на об’єкті. Штучний інтелект може запропонувати загальні інструкції чи поради, але самостійно встановити кондиціонер або котел він наразі неспроможний.

Окрім стійкості до автоматизації та стабільного попиту, професія монтажника має ще одну вагому перевагу — для її опанування не потрібно здобувати вищу освіту. Часто достатньо кількох місяців навчання на курсах або практики під наставництвом досвідченого майстра.

Також галузь приваблює своєю різноманітністю. Кожен новий об’єкт — це унікальне завдання, що потребує індивідуального підходу. Це знижує ризик професійного вигорання, який часто виникає у сферах з монотонною роботою.

Що стосується заробітку, фахівці з монтажу систем клімат-контролю можуть розраховувати на стабільно високий рівень доходу. Хоча точні суми відрізняються залежно від країни та навіть конкретного регіону, в більшості випадків оплата праці перевищує середній показник на ринку.

Нагадаємо, американський програміст із 20-річним досвідом Шон Кей втратив роботу з річною зарплатою $150 000. Його замінили на штучний інтелект, який тепер виконує ті самі завдання.

У дослідженні Work.ua сказано, що в Україні побільшало вакансій "без досвіду" та зросла середня зарплата.