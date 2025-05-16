Прибыльная профессия, которую не заменит искусственный интеллект: куда идти работать

Во времена, когда искусственный интеллект все активнее вытесняет людей из традиционных профессий, растет интерес к специальностям, которые остаются недоступными для автоматизации. Одна из них не требует диплома, быстро осваивается и приносит достойную прибыль.

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Об этом говорится на портале Think Stewartville.

Отмечено, что искусственный интеллект пока не способен заменить технических специалистов, работающих в сфере монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Этот сегмент демонстрирует стабильный рост во всем мире — в частности из-за климатических изменений и развития новейших технологий климат-контроля.

Поэтому пока нет оснований полагать, что ИИ в ближайшей перспективе сможет вытеснить монтажников, занимающихся установкой кондиционеров, систем вентиляции и отопления в частном и коммерческом секторе. Это физическая работа, выполняемая непосредственно на месте — в условиях, не поддающихся полной автоматизации, в отличие от контролируемых условий производства. К тому же такая работа требует физического присутствия специалиста на объекте. Искусственный интеллект может предложить общие инструкции или советы, но самостоятельно установить кондиционер или котел он пока не может.

Кроме устойчивости к автоматизации и стабильного спроса, профессия монтажника имеет еще одно весомое преимущество — для ее освоения не нужно получать высшее образование. Часто достаточно нескольких месяцев обучения на курсах или практики под наставничеством опытного мастера.

Также отрасль привлекает своим разнообразием. Каждый новый объект — это уникальная задача, требующая индивидуального подхода. Это снижает риск профессионального выгорания, который часто возникает в сферах с монотонной работой.

Что касается заработка, специалисты по монтажу систем климат-контроля могут рассчитывать на стабильно высокий уровень дохода. Хотя точные суммы отличаются в зависимости от страны и даже конкретного региона, в большинстве случаев оплата труда превышает средний показатель на рынке.

Напомним, американский программист с 20-летним опытом Шон Кей потерял работу с годовой зарплатой $150 000. Его заменили на искусственный интеллект, который теперь выполняет те же задачи.

В исследовании Work.ua сказано, что в Украине стало больше вакансий "без опыта" и выросла средняя зарплата.