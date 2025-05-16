20-тилетний опыт не спас: ИИ забрал место айтишника со $150-тысячной зарплатой

Американский программист с 20-летним опытом Шон Кей потерял работу с годовой зарплатой $150 000. Его заменили на искусственный интеллект, который теперь выполняет те же задачи.

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Об этом пишет издание Fortune.

Известно, что последней работой мужчины была позиция в компании, специализирующейся на метавселенной — перспективной отрасли, которой пророчили большое будущее. Однако этот сектор частично терял популярность из-за стремительного развития ChatGPT.

Несмотря на 20 лет опыта и степень по информатике, Шон Кей теперь живет в небольшом трейлере. Из-за этого ему пришлось прибегать к креативным способам, чтобы свести концы с концами и компенсировать хотя бы часть потерянной зарплаты.

Он признался, что сейчас зарабатывает доставкой и продает вещи на eBay, но этих доходов явно не хватает. Мужчина также рассматривал возможность вернуться к учебе, чтобы получить сертификат техника или водительское удостоверение для управления коммерческого транспорта, но оба варианта оказались слишком дорогими.

Но прежде всего Шон Кей ищет работу по специальности. По словам айтишника, несмотря на его образование и многолетний опыт, он получил менее 10 собеседований из 800 отправленных им заявок. Хуже всего, некоторые из этих немногих собеседований были с искусственным интеллектом вместо человека.

"Я чувствую себя невидимым. Я чувствую, что меня отфильтровывают еще до того, как в цепочке появляется человек", — говорит мужчина.

Он также считает, что его опыт, скорее всего, является лишь началом "волны социальных и экономических катастроф".

Действительно ли ИИ вытеснит людей из ИТ-сферы

Реальная ситуация Шона Кея может шокировать многих, особенно учитывая то, что Бюро статистики труда США постоянно называет разработку программного обеспечения одной из самых быстрорастущих отраслей на рынке труда. Однако похожие случаи могут стать нормой уже совсем скоро.

Ранее в этом году генеральный директор технологической компании Anthropic Дарио Амодей предупредил о масштабных изменениях в сфере программирования. Он прогнозирует, что уже к сентябрю искусственный интеллект будет писать около 90% кода, а через 12 месяцев ИИ практически полностью заменит людей в этой работе.

По информации трекера, отслеживающего сокращения в технологической сфере, Layoffs.fyi, в 2024 году более 150 тысяч работников технологического сектора потеряли работу, а в первой половине 2025 года эта цифра уже превысила 50 тысяч.

"Это произойдет практически для каждого в свое время, и мы уже давно должны предложить любое реальное решение в обществе, чтобы предотвратить худшие из этих последствий", — отмечает Шон Кей.

Напомним, в Японии молодых IT-специалистов заманивают на работу необычными бонусами — пивными автоматами в офисе и "похмельными отпусками". Небольшая IT-компания из Осаки не может позволить себе высокие зарплаты, однако компенсирует это свободой и комфортом. Сотрудники имеют право пить пиво и другие алкогольные напитки во время работы, а также получают специальные выходные для восстановления после празднований.

Ранее СМИ сообщали, что Google разрабатывает технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая возьмет на себя управление веб-браузером для выполнения таких задач, как поиск информации и совершение покупок.