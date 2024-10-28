Человек с этим не справится: ИИ возьмет под контроль компьютеры и другие гаджеты

Alphabet, материнская компания Google, хочет разработать новый ИИ-инструмент. Сообщается, что его возможности позволят ему контролировать электронику.

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Google разрабатывает технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая возьмет на себя управление веб-браузером для выполнения таких задач, как поиск информации и совершение покупок. Об этом сообщает Reuters.

Анонимные источники сообщают, что совсем скоро Google намерена продемонстрировать новую ИИ-систему — продукт под кодовым названием Project Jarvis. Его покажут уже в декабре этого года, тогда же, когда Google продемонстрирует и друге обновление — свою следующую флагманскую модель ИИ-помощника Gemini.

Ранее этим летом агентство Reuters также сообщало, что ИИ-компания OpenAI, за которой стоит корпорация Microsoft, также хочет, чтобы ее модели проводили исследования, автономно просматривая веб-страницы с помощью "CUA" или компьютерного агента, который может предпринимать действия на основе полученных результатов.

При этом две компании — Anthropic и Google — пытаются вывести концепцию помощника с искусственным интеллектом на новый уровень, создав программное обеспечение, которое напрямую взаимодействует с компьютером или браузером человека, вплоть до того, что оно сможет контролировать компьютеры.

​​Напомним, Microsoft сотрудничает с Atom Computing для создания самого мощного в мире квантового суперкомпьютера, который также будет доступен для коммерческого использования.

Также сообщалось, что группа ученых под руководством Google представила новые доказательства того, что на современных квантовых устройствах среднего масштаба можно запускать производительные схемы, недостижимые для классических вычислительных систем.