Людина з цим не впорається: ШІ візьме під контроль комп'ютери та інші гаджети

Alphabet, материнська компанія Google, хоче розробити новий ШІ-інструмент. Повідомляється, що його можливості дадуть йому змогу контролювати електроніку.

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Google розробляє технологію штучного інтелекту (ШІ), яка візьме на себе управління веб-браузером для виконання таких завдань, як пошук інформації та здійснення покупок. Про це повідомляє Reuters.

Анонімні джерела повідомляють, що зовсім скоро Google має намір продемонструвати нову ШІ-систему — продукт під кодовою назвою Project Jarvis. Його покажуть уже в грудні цього року, тоді ж, коли Google продемонструє й інше оновлення — свою наступну флагманську модель ШІ-помічника Gemini.

Раніше цього літа агентство Reuters також повідомляло, що ШІ-компанія OpenAI, за якою стоїть корпорація Microsoft, також хоче, щоб її моделі проводили дослідження, автономно переглядаючи вебсторінки за допомогою "CUA" або комп'ютерного агента, який може вживати заходів на основі отриманих результатів.

При цьому дві компанії — Anthropic і Google — намагаються вивести концепцію помічника зі штучним інтелектом на новий рівень, створивши програмне забезпечення, яке безпосередньо взаємодіє з комп'ютером або браузером людини, аж до того, що воно зможе контролювати комп'ютери.

Нагадаємо, Microsoft співпрацює з Atom Computing для створення найпотужнішого у світі квантового суперкомп'ютера, який також буде доступний для комерційного використання.

Також повідомлялося, що група вчених під керівництвом Google представила нові докази того, що на сучасних квантових пристроях середнього масштабу можна запускати продуктивні схеми, недосяжні для класичних обчислювальних систем.