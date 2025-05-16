20-тирічний досвід не врятував: ШІ забрав місце айтішника з $150-тисячною зарплатою

Американський програміст із 20-річним досвідом Шон Кей втратив роботу з річною зарплатою $150 000. Його замінили на штучний інтелект, який тепер виконує ті самі завдання.

Related video

Про це пише видання Fortune.

Відомо, що останньою роботою чоловіка була позиція в компанії, що спеціалізується на метавсесвіті — перспективній галузі, якій пророкували велике майбутнє. Проте цей сектор частково втрачав популярність через стрімкий розвиток ChatGPT.

Незважаючи на 20 років досвіду та ступінь з інформатики, Шон Кей тепер живе у невеликому трейлері. Через це йому довелося вдаватися до креативних способів, щоб звести кінці з кінцями і компенсувати хоча б частину втраченої зарплати.

Він зізнався, що зараз заробляє доставкою та продає речі на eBay, але цих доходів явно не вистачає. Чоловік також розглядав можливість повернутися до навчання, щоб отримати сертифікат техніка або водійське посвідчення для управління комерційного транспорту, але обидва варіанти виявилися надто дорогими.

Але перш за все Шон Кей шукає роботу за фахом. За словами айтішника, незважаючи на його освіту та багаторічний досвід, він отримав менше 10 співбесід із 800 відправлених ним заявок. Найгірше, деякі з цих небагатьох співбесід були з штучним інтелектом замість людини.

"Я почуваюся невидимим. Я відчуваю, що мене відфільтровують ще до того, як у ланцюжку з'являється людина", — каже чоловік.

Він також вважає, що його досвід, швидше за все, є лише початком "хвилі соціальних та економічних катастроф".

Чи дійсно ШІ витіснить людей із ІТ-сфери

Реальна ситуація Шона Кея може шокувати багатьох, особливо з огляду на те, що Бюро статистики праці США постійно називає розробку програмного забезпечення однією з найшвидше зростаючих галузей на ринку праці. Проте схожі випадки можуть стати нормою вже зовсім скоро.

Раніше цього року генеральний директор технологічної компанії Anthropic Даріо Амодей попередив про масштабні зміни у сфері програмування. Він прогнозує, що вже до вересня штучний інтелект писатиме близько 90% коду, а через 12 місяців ШІ практично повністю замінить людей у цій роботі.

За інформацією трекера, що відстежує скорочення у технологічній сфері, Layoffs.fyi, у 2024 році понад 150 тисяч працівників технологічного сектору втратили роботу, а в першій половині 2025 року ця цифра вже перевищила 50 тисяч.

"Це станеться практично для кожного у свій час, і ми вже давно маємо запропонувати будь-яке реальне рішення в суспільстві, щоб запобігти найгіршим із цих наслідків", — наголошує Шон Кей.

Нагадаємо, в Японії молодих IT-фахівців заманюють на роботу незвичайними бонусами — пивними автоматами в офісі та "похмільними відпустками". Невелика IT-компанія з Осаки не може дозволити собі високі зарплати, проте компенсує це свободою та комфортом. Співробітники мають право пити пиво й інші алкогольні напої під час роботи, а також отримують спеціальні вихідні для відновлення після святкувань.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Google розробляє технологію штучного інтелекту (ШІ), яка візьме на себе управління веб-браузером для виконання таких завдань, як пошук інформації та здійснення покупок.