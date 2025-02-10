П'ють на роботі: молодих айтішників заманюють у компанію пивними автоматами (фото)

Невелика IT-компанія з Осаки не може платити високі зарплати, але приваблює свободою дій. Співробітники п'ють пиво та інші спиртні напої на робочому місці, їм навіть належить "відпустка через похмілля".

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В Японії молодих IT-фахівців приваблюють на роботу пивними автоматами в офісі та "похмільними відпустками". Про це пише таблоїд Daily Mail.

Співробітникам невеликої компанії Trust Ring Co Ltd у місті Осака платять персоналу майже мінімальну зарплату, але дозволяють пити розливне пиво та інші спиртні напої просто на робочому місці.

Якщо в когось була бурхлива вечірка, роботодавець дає можливість відіспатися до 12:00. Менеджери компанії, в якій працюють близько 60 співробітників, кажуть, що це допомогло сповільнити плинність кадрів і створити приємну робочу обстановку.

Спиртне в офісі Trust Ring Co Ltd стало вельми популярним серед співробітників

Це одна з багатьох компаній, що борються зі зниженням народжуваності в Японії за допомогою незвичайних стимулів для залучення нових співробітників. Генеральний директор ІТ-компанії заявив, що їм довелося запропонувати новим випускникам те, що не можуть дозволити собі великі корпорації.

"Нашу зарплату встановлено трохи вищою за мінімальну. Ми не можемо використовувати великі гроші як мотивацію, але надаємо свободу дій. За останні три роки у нас не було плинності кадрів, але наші показники були хорошими. Це хороша ідея — створити більш приємне робоче середовище", — розповідає менеджер.

Trust Ring Co платить співробітникам у середньому менше ніж 1500 доларів на місяць, але для випускників, які прагнуть влаштуватися на роботу в одному з провідних економічних центрів Японії, деякі речі важливіші за гроші.

Одна зі співробітниць напередодні ввечері випила забагато і взяла "відпустку через похмілля" напередодні ввечері випив забагато і прийшов в офіс ближче до полудня.

Співробітниця зізнається, що випила забагато і тому взяла відпустку

"Я використовувала систему, щоб приходити о 12 годині, але мала починати о 9:00. Учора ввечері я проводила пряму трансляцію, трохи перехвилювалася і занадто багато випила", — зізналася вона.

За її словами, пивний автомат в офісі дуже популярний серед співробітників.

Нагадаємо, американські вчені з'ясували, що відбувається з тілом людини, якщо вона щодня вживатиме невелику кількість алкоголю.

В Україні раніше закликали звернути увагу на проблему з алкоголізмом у ЗСУ. Командування просили заборонити продавати спиртне в прифронтових населених пунктах.