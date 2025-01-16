Що станеться з тілом, якщо щодня пити один келих пива або вина: вчені детально описали

Дослідники детально описали те, що відбувається з людським тілом унаслідок щоденного вживання алкоголю.

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У новому федеральному звіті Білого дому докладно описано те, що відбувається з тілом людини через щоденне вживання навіть невеликої кількості алкоголю, наприклад, лише одного келиха пива або вина. Результати вказують на те, що всього один алкогольний напій на день підвищує ризик більш ніж дюжини захворювань, але також захищає нас від кількох інших, пише Daily Mail.

Цього разу вчені проаналізували вплив алкоголю на організм у деяких із найпоширеніших подібних деталей на сьогодні — результати ґрунтуються на десятках досліджень по всьому світу. Загалом учені виявили, що вживання лише одного алкогольного напою на тиждень підвищує ризик виникнення близько 19 захворювань, як порівняти з тими, хто не вживає алкоголь. Серед них ризик розвитку діабету та серцевих захворювань.

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За словами доктора Кевіна Шилда, який виступив співавтором звіту, вони з колегами виявили, що безпечного рівня вживання алкоголю просто не існує. Результати аналізу чітко показують: що нижче споживання алкоголю, то нижчий ризик смертності, і навпаки.

Згідно з чинними рекомендаціями щодо харчування в США, чоловікам рекомендують вживати не більше двох порцій алкоголю на день, а жінкам — не більше однієї. Однак останнім часом вчені все частіше заявляють про те, що ці норми необхідно переглянути. У новому звіті Білого дому вчені детально розглянули, що відбувається з організмом людини під час щоденного вживання алкоголю.

Рак

У звіті проаналізували зв'язок між вживанням алкоголю та сімома видами раку:

колоректальний рак;

рак грудей;

рак печінки;

рак порожнини рота;

рак горла;

рак гортані;

рак стравоходу.

Результати вказують на те, що у чоловіків і жінок ризик розвитку кількох видів раку протягом життя вищий, якщо вони вживають алкоголь. Наприклад, серед чоловіків, які випивають лише один напій на тиждень, ризик раку товстої кишки на 16% вищий, ризик раку стравоходу — на 6% вищий. Учені також виявили, що ці ризики різко зростають серед чоловіків, які вживають більше алкоголю — до 21 порції на тиждень.

Те ж саме спостерігалося й у жінок, причому ризик розвитку раку горла зріс більш ніж на 90% порівняно з тими, хто не п'є, якщо жінки вживали три порції алкоголю на день. У результаті вчені дійшли висновку, що ризик розвитку раку підвищувався за будь-якої кількості вживання алкоголю, і в жінок ці показники значно вищі.

Серцево-судинні захворювання

Ще близько чверті століття тому вчені виявили, що вживання невеликої кількості алкоголю корисне для здоров'я серця. Однак відтоді це твердження було спростовано безліччю досліджень. Новий звіт не став винятком.

Учені проаналізували дані щодо ішемічної хвороби серця, на яку страждають близько 13 мільйонів американців — серцевий м'яз не отримує достатньої кількості кисню і крові. Результати вказують на те, що у чоловіків, які випивають дві порції алкоголю на день, немає підвищеного ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Те ж саме вірно і для жінок, які випивають не більше однієї порції алкоголю на день.

Дослідники припускають, що інші чинники, як-от ожиріння, неправильне харчування та брак фізичних вправ, з більшою ймовірністю впливають на ризик ішемічної хвороби серця, ніж алкоголь.

Водночас у людей, які споживають малу або помірну кількість алкоголю на день, ризик розвитку інсульту нижчий. Передбачається, що це пов'язано з тим, що алкоголь розріджує кров, знижуючи ймовірність потрапляння тромбу в мозок. Серед чоловіків і жінок, які вживають лише один напій на тиждень, дослідники виявили на 10% нижчий ризик інсульту порівняно з тими, хто не вживає алкоголь. Водночас вживання двох напоїв на день для обох статей підвищує ризик розвитку інсульту на 8%.

Смерть

У звіті йдеться про те, що чоловіки та жінки, які вживають понад сім напоїв на тиждень, мають ризик смерті тільки від алкоголю в розмірі 1 до 1000. Однак у тих, хто вживає понад 9 напоїв на тиждень, ризик смерті становить 1 до 100.

За словами дослідника шкоди алкоголю і психіатра зі Стенфорда, доктора Кіта Гамфріса, з погляду смертності, алкоголь, імовірно, не чинить такого ж сильного ефекту, як паління або ожиріння. Однак важливо розуміти, що йдеться про помірне споживання алкоголю.

Ненавмисні та навмисні травми

Дослідження показало, що вживання алкоголю підвищує ризик як ненавмисних, так і навмисних травм. Це відбувається тому, що сп'яніння знижує стримувальні фактори й підвищує ймовірність того, що люди поводитимуться ризиковано, наприклад, керуватимуть машиною в нетверезому стані. Причому ризик залежить від того, скільки саме алкоголю споживає людина.

Раніше Фокус писав про те, чи небезпечне щоденне вживання алкоголю в малих дозах.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.