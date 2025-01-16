Что произойдет с телом, если ежедневно пить один бокал пива или вина: ученые подробно описали

Исследователи подробно описали то, что происходит с человеческим телом в результате ежедневного употребления алкоголя.

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В новом федеральном отчете Белого дома подробно описано то, что происходит с телом человека из-за ежедневного употребления даже небольшого количества алкоголя, например, всего одного бокала пива или вина. Результаты указывают на то, что всего один алкогольный напиток в день повышает риск более чем дюжины заболеваний, но также защищает нас от нескольких других, пишет Daily Mail.

На этот раз ученые проанализировали воздействия алкоголя на организм в некоторых из самых подобных деталей на сегодняшний день — результаты основаны на десятках исследований по всему миру. В целом ученые обнаружили, что употребление всего одного алкогольного напитка в неделю повышает риск возникновения около 19 заболеваний в сравнении с теми, кто не употребляет алкоголь. Среди них риск развития диабета и сердечных заболеваний.

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По словам доктора Кевина Шилда, который выступил соавтором отчета, они с коллегами обнаружили, что безопасного уровня употребления алкоголя попросту не существует. Результаты анализа четко показывают: чем ниже потребление алкоголя, тем ниже риск смертности, и наоборот.

Согласно действующим рекомендация по питанию в США, мужчинам рекомендуют употреблять не более двух порций алкоголя в день, а женщинам — не более одной. Однако в последнее время ученые все чаще заявляют о том, что эти нормы необходимо пересмотреть. В новом отчете Белого дома ученые подробно рассмотрели, что происходит с организмом человека при ежедневном употреблении алкоголя.

Рак

В отчете проанализировали связь между употреблением алкоголя и семи видами рака:

колоректальный рак;

рак груди;

рак печени;

рак полости рта;

рак глотки;

рак гортани;

рак пищевода.

Результаты указывают на то, что у мужчин и женщин риск развития нескольких видов рака в течение жизни выше, если они употребляют алкоголь. Например, среди мужчин, выпивающих всего один напиток в неделю, риск рака толстой кишки на 16% выше, риск рака пищевода — на 6% выше. Ученые также обнаружили, что эти риски резко возрастают среди мужчин, употребляющих больше алкоголя — до 21 порции в неделю.

То же самое наблюдалось и у женщин, причем риск развития рака глотки возрос более чем на 90% в сравнении с непьющими, если женщины употребляли три порции алкоголя в день. В результате ученые пришли к выводу, что риск развития рака повышался при любом количестве употребления алкоголя, и у женщин эти показатели значительно выше.

Сердечно-сосудистые заболевания

Еще около четверти века назад ученые обнаружили, что употребление небольшого количества алкоголя полезно для здоровья сердца. Однако с тех пор это утверждение было опровергнуто множеством исследований. Новый отчет не стал исключением.

Ученые проанализировали данные ишемической болезни сердца, которой страдают около 13 миллионов американцев — сердечная мышца не получает достаточного количества кислорода и крови. Результаты указывают на то, что у мужчин, выпивающих две порции алкоголя в день, нет повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. То же самое верно и для женщин, выпивающих не более одной порции алкоголя в день.

Исследователи предполагают, что другие факторы, такие как ожирение, неправильное питание и недостаток физических упражнений, с большей вероятностью влияют на риск ишемической болезни сердца, чем алкоголь.

В то же время, у людей, потребляющих малое или умеренное количество алкоголя в день, риск развития инсульта ниже. Предполагается, что это связано с тем, что алкоголь разжижает кровь, снижая вероятность попадания тромба в мозг. Среди мужчин и женщин, употребляющих всего один напиток в неделю, исследователи обнаружили на 10% более низкий риск инсульта по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь. В то же время употребление двух напитков в день для обоих полов повышает риск развития инсульта на 8%.

Смерть

В отчете говорится, что мужчины и женщины, употребляющие более семи напитков в неделю, имеют риск смерти только от алкоголя в размере 1 к 1000. Однако у тех, кто употребляет более 9 напитков в неделю, риск смерти составляет 1 к 100.

По словам исследователя вреда алкоголя и психиатра из Стэнфорда, доктора Кита Хамфриса, с точки зрения смертности, алкоголь, вероятно, не оказывает столь же сильного эффекта, как курение или ожирение. Однако важно понимать, что речь идет об умеренном потреблении алкоголя.

Непреднамеренные и преднамеренные травмы

Исследование показало, что употребление алкоголя повышает риск как непреднамеренных, так и преднамеренных травм. Это происходит потому, что опьянение снижает сдерживающие факторы и повышает вероятность того, что люди будут вести себя рискованно, например, водить машину в нетрезвом виде. Причем риск зависит от того, сколько именно алкоголя потребляет человек.

Ранее Фокус писал о том, опасно ли ежедневное употребление алкоголя в малых дозах.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.