Чи небезпечне щоденне вживання алкоголю в малих дозах: учені розкрили всю правду

Дослідники показали, як вживання всього однієї порції алкогольних напоїв на день впливає на організм і чи є ризик розвитку раку.

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Вживання алкоголю визначено як одну з основних причин розвитку раку, якій можна запобігти, у всьому світі. Статистика вказує на те, що тільки в США вживання спиртних напоїв призводить до 20 000 смертей щорічно. Але чи безпечне вживання одного алкогольного напою на день? Вчені проаналізували дослідження і дали відповідь, пише Live Mint.

Дослідження, опубліковане в журналі The Nutrition Source, вже показало, що ризик розвитку раку, пов'язаного з вживанням алкоголю, збільшується в міру споживання дедалі більшої кількості алкоголю з плином часу. Наприклад, у жінок, які споживають два алкогольні напої на день, ризик розвитку раку грудей становить 15,3% протягом життя, як порівняти з тими, хто п'є менше одного напою на тиждень, — 11,3%. Вчені також виявили, що більше споживання алкоголю значно підвищує ризик розвитку раку порожнини рота і горла.

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Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я також показують, що алкоголь збільшує ризик розвитку принаймні семи видів раку, а саме:

рак грудей (у жінок);

рак печінки;

рак порожнини рота;

рак горла;

рак стравоходу;

рак голосового апарату (гортані);

рак прямої кишки.

Вчені також виявили, що навіть невелике споживання алкоголю, наприклад, один напій на день, може істотно підвищити ризик розвитку деяких видів раку. Зокрема, раку грудей і порожнини рота.

Роль алкоголю в розвитку раку пов'язують із різними біологічними механізмами: по-перше, алкоголь метаболізується в ацетальдегід — токсичну сполуку, яка ушкоджує ДНК, що призводить до утворення пухлин; по-друге, алкоголь генерує активні форми кисню, які спричиняють запалення та ушкодження ДНК.

Дослідження також показали, що алкоголь здатний впливати на рівень гормонів, зокрема естрогену, що сприяє ризику розвитку раку грудей. Вчені також вважають, що алкоголь здатний діяти як розчинник, посилюючи дію канцерогенів, наприклад, тих, що містяться в тютюновому димі.

І все ж, попри задокументовані ризики, обізнаність людей в усьому світі все ще залишається занадто низькою. Наприклад, лише менше половини американців визнають алкоголь фактором ризику розвитку раку. У результаті експерти в галузі охорони здоров'я рекомендують людям у всьому світі скоротити споживання алкоголю.

Вчені також читають, що раннє втручання, зокрема інформування людей і скринінг на алкоголь у клінічних умовах, насправді мають вирішальне значення для зниження ризиків розвитку раку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому зумери менше п'ють.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.