Покоління, яке зневажає алкоголь: учені розповіли, чому зумери менше п'ють

Алкоголізм є глобальною світовою проблемою, від якої страждають мільйони людей. Однак нещодавно вчені з'ясували, що молоде покоління почало змінювати ситуацію на краще.

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Покоління Z, демографічна когорта, народжена в період з 1997 по 2012 рік, відіграє провідну роль у зміні ставлення до вживання алкоголю у світі. Дані Національного інституту по боротьбі зі зловживанням наркотиками свідчать про те, що з 2000 року спостерігається тенденція до зниження алкогольної поведінки серед молодих американців і вчені вирішили дізнатися, чому це відбувається, пише Time.

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Опитування Gallup, проведене 2023 року, підтвердило тенденцію тверезості в покоління Z, показуючи, що за два десятиліття кількість тих, хто п'є, серед дорослих, молодших за 35 років, скоротилася на 10 відсотків: з 72% у 2001-2003 роках до 62% у 2021-2023 роках. Ця тенденція контрастує із загальним зростанням споживання алкоголю в США, що свідчить про значну розбіжність поколінь.

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Зниженню споживання алкоголю сприяють кілька чинників. Зміни в законодавстві, як-от Національний закон про мінімальний вік вживання алкоголю 1984 року, що підвищив вік вживання алкоголю до 21 року, спричинили культурний зсув, що зберігається досі. Свою роль відіграють і мінливі соціальні норми. Джордж Ф. Кооб з Національного інституту зі зловживання алкоголем та алкоголізму зазначає, що молоді покоління дедалі частіше асоціюють алкоголь із ризиком для здоров'я та шукають підтвердження цьому, такі як популярний нині "сухий січень".

Фахівчиня із сімейної медицини та залежностей Сібіл Марш зазначає, що привабливість алкоголю як маркера вибагливості зменшилася, і на зміну йому прийшли різноманітні способи відпочинку та спілкування. Зростання легального канабісу ще більше ускладнює культурний статус алкоголю. Майже 80% американців зараз живуть поруч із диспансером, а марихуана продається у дедалі доступніших формах, включно з напоями. Однак Кооб уточнює, що алкоголь, як і раніше, випереджає марихуану у вживанні серед молодих людей: 68,1% повідомили про вживання алкоголю торік порівняно з 36,5% для марихуани.

Технології та соціальні моделі, що розвиваються, також впливають на поведінку, пов'язану з вживанням алкоголю. Згідно з доповіддю Генерального хірурга США про самотність, час особистого спілкування серед молодих людей у віці від 15 до 24 років різко скоротився: з 30 годин на місяць у 2003 році до всього лише 10 годин до 2020 року. Це скорочення кількості фізичних зустрічей, де алкоголь часто займає важливе місце, ймовірно, впливає на зниження рівня споживання алкоголю серед поколінь.

Маркетингові стратегії алкогольної промисловості також відображають ці зміни. Реклама дедалі частіше пов'язує споживання алкоголю зі здоровим способом життя, а не з "жорсткою вечіркою", що була характерна для маркетингу в покоління X. Крім того, поява тверезих барів по всьому США підкреслює зміну вподобань суспільства. До цієї тенденції додається особистий вибір, на який впливають стан здоров'я та історія родини.

Дані Extra Insights свідчать про те, що це зрушення не просто унікальне, а є частиною ширшої глобальної тенденції. Наприклад, у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я йшлося про зниження споживання алкоголю в низці розвинених країн, при цьому лідирувало в цьому саме молоде населення.

Поява безалкогольних альтернатив, як-от безалкогольне пиво, підтверджує це зрушення в бік здорового способу життя, оскільки, за прогнозами, світові продажі цих продуктів зростуть більш ніж на 30% із 2023 до 2027 року.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.