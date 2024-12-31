Винуватою виявилася жіночність: учені знайшли причину алкоголізму серед дівчат

Останніми роками кількість випадків жіночого алкоголізму почала наздоганяти чоловічий, про що не раз заявляли провідні організації охорони здоров'я. Однак нещодавно вчені дізналися, що одна з причин цього може бути невід'ємною частиною всіх жінок.

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Нове дослідження вчених виявило, що гормон естроген може бути пов'язаний зі схильністю до пияцтва у жінок. Дослідники з Weill Cornell Medicine зазначили, що естроген може посилювати їхню схильність до вживання великої кількості алкоголю протягом короткого періоду часу, пише HealthDay.

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Естроген — це здебільшого жіночий гормон, який відповідає за регуляцію репродуктивної системи, менструального циклу та розвиток жіночих рис, таких як груди. Він також впливає на настрій, здоров'я кісток та інші функції нашого організму.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, звернуло увагу на важливий біологічний фактор, який може пояснити гендерні відмінності в пияцтві — поведінці, яка, як відомо, призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Крістен Плейл, доцент фармакології та старший дослідник, зазначила: "Естроген має сильний вплив на багато видів поведінки, особливо це стосується жінок. Тому цілком логічно, що він також може вплинути на споживання алкоголю".

Під час експериментів у лабораторних мишей спостерігалася картина, коли самки з підвищеним рівнем естрогену споживали більше алкоголю, ніж за низького його рівня. Така поведінка збігалася з підвищеною активністю в лежачому ядрі термінального відділу стовбура мозку (BNST) — ділянці, пов'язаній із пристрастю до алкоголю. Дослідження показало, що естроген швидко впливає на нейрони в BNST, що стало несподіваним відкриттям, оскільки зазвичай гормони впливають через тривалі генетичні механізми.

Плейл заявила: "Ми вважаємо, що це перший випадок, коли хтось показав, що естроген, що виробляється яєчниками, може використовувати такий швидкий механізм для контролю поведінки". Це відкриття може прокласти шлях до потенційних методів лікування алкоголізму шляхом впливу на нейронні шляхи естрогену, вважають автори.

У дослідженні ними також зазначається, що під час пандемії значно зросла кількість жінок, які вживають алкоголь, а також збільшилася кількість звернень до лікарні у зв'язку з алкоголізмом серед жінок порівняно з чоловіками. Ці висновки узгоджуються з ширшими тенденціями, що спостерігаються в даних охорони здоров'я, що говорить про необхідність спеціальних втручань, які враховують фізіологічні відмінності в моделях споживання алкоголю між статями.

Хоча дослідження насамперед було зосереджене на мишах-самках, вчені планують вивчити, як ці висновки поширюються на біологію самців. Естроген у них утворюється з тестостерону, і його вплив на пияцтво, як і раніше, викликає інтерес науки. Отримані дані можуть сприяти подальшому вдосконаленню стратегій боротьби з алкогольною залежністю у представників різних статей, що є великою проблемою в усьому світі.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем із алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю ніяк не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

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