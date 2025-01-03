Смертельно небезпечна самотність: учені з'ясували, що ізоляція робить нас хворими

Ідея про те, що спілкування впливає не тільки на наш настрій, а й на фізичне здоров'я, вже далеко не нова. Однак нещодавно вчені отримали наукове підтвердження цьому, показавши всю небезпеку самотнього способу життя.

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Нещодавнє дослідження виявило великий вплив соціальних взаємодій на наше фізичне здоров'я. Воно показало, що міцні стосунки можуть значно зміцнити нашу імунну систему і знизити ризик таких захворювань, як хвороби серця, інсульт і діабет другого типу. Таким чином звичайне спілкування має всі шанси зробити нас трохи здоровішими за самотніх та ізольованих людей, пише News Medical.

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Наукові дані були отримані в результаті дослідження, проведеного вченими з Кембриджського університету і Фуданьського університету та опублікованого в журналі Nature Human Behavior, які проаналізували білки крові понад 42 000 учасників Біобанку Великої Британії. Наукова робота запропонувала унікальний молекулярний погляд на зв'язок між соціальними відносинами і загальним благополуччям.

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Порятунок або провал: найочевидніший спосіб боротьби із самотністю не працює

Соціальна ізоляція та самотність, хоча й пов'язані між собою, є різними переживаннями з вимірними наслідками. Ізоляція — це об'єктивний стан, який визначається такими факторами, як проживання на самоті або низька частота соціальних контактів, а самотність — суб'єктивний, що ґрунтується на сприйнятті людиною своєї пов'язаності з оточенням.

Дослідження виявило безліч білків, пов'язаних з обома станами: 175 — з ізоляцією і 26 — із самотністю, причому ці білки значною мірою збігалися між собою. Багато з них пов'язані з імунними реакціями і такими захворюваннями, як серцево-судинні розлади і діабет, що підтвердило їхню ідею про те, що соціальні зв'язки мають дуже важливе значення для здоров'я.

Ключовим результатом дослідження стало виявлення п'яти білків, на які самотність має прямий вплив, включно з ADM — білком, пов'язаним із регулюванням стресу та обробкою емоційних сигналів у мозку. Підвищений рівень ADM був пов'язаний з невеликими областями мозку, такими як інсула і лівий хвіст, які життєво важливі для емоційних і соціальних функцій, а також з підвищеним ризиком передчасної смерті.

Інші білки, такі як ASGR1, були пов'язані з такими станами, як серцево-судинні захворювання і резистентність до інсуліну, що лише підтвердило біологічні основи впливу соціальної депривації на здоров'я. Експерти, які брали участь у дослідженні, наголосили на необхідності розроблення суспільних стратегій боротьби із самотністю та розвитку зв'язків. Доктор Чун Шен зазначила, що ці результати можуть прокласти шлях до створення інноваційних методів лікування, спрямованих на білки, пов'язані із соціальною ізоляцією та самотністю.

Професорка Барбара Саакян зі свого боку назвала цю проблему глобальною проблемою громадської охорони здоров'я і закликала приділяти пріоритетну увагу соціальному благополуччю для підтримки здоров'я населення. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше назвала соціальну ізоляцію однією з її найважливіших проблем, особливо у світлі глобальних демографічних змін, які ведуть до збільшення кількості сімей, що складаються з однієї людини.

Раніше Фокус писав про те, що любов до себе може заважати дружбі. Дослідження дорослих показало, що нарцисизм, схильність ігнорувати почуття і потреби інших та реагувати гнівом, зменшують позитивний і посилюють негативний досвід дружби.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.