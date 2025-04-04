Названо вид, чий язик має разючу схожість із людським: про кого йдеться

У новому дослідженні науковці прослухали крики бонобо і виявили разючі подібності з нашою власною мовою: комунікація приматів використовує нетривіальний компонент, що доволі неймовірно та здивувало науковців.

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Про це пише IFLScience.

За словами вчених з Цюрихського і Гарвардського університету, улюлюкання і свист бонобо можуть здатися простими й дикими криками, але уважніше прослуховування їхньої комунікації показує, що взаємодія приматів насправді має більше структурних схожостей з людською мовою, ніж вважалося раніше.

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Зазначимо, що бонобо — найголосистіші з вищих приматів, які використовують різні високочастотні крики для спілкування з побратимами. Деякі з цих вокалізацій представлені гучними свистами та улюлюканням, тоді як інші являють собою тихі "піки" і хрюкання — вони призначені для більш інтимних моментів. Вид може бути дуже схожий за формою і розміром на шимпанзе, але їхні крики на октаву вищі, ніж крики шимпанзе.

Під час нового дослідження вчені вивчили комунікацію диких бонобо і виявили, що крики цих приматів неймовірно складні. Ба більше, результати вказують на те, що вокалізації мають багато спільних ключових особливостей, схожих з людською мовою.

Загалом вчені проаналізували 700 записів вокалізацій бонобо і виявили понад триста контекстуальних особливостей. Як і людська мова, вокалізації бонобо демонструють композиційність, тобто вони об'єднують кінцевий набір типів звуків у значущі структури.

Міа, молода самка бонобо з громади Фекако, видає звуки, реагуючи на присутність віддалених членів групи Фото: Kokolopori Bonobo Research Project

За словами дослідників, у лінгвістиці композиційність представлена двома видами:

тривіальна;

нетривіальна.

У тривіальній композиційності кожне слово в сполученні зберігає своє незалежне значення, а загальне значення — це просто сума його частин. Водночас нетривіальна композиційність працює по-іншому: одне слово змінює інше таким чином, що змінює його значення.

Автори дослідження зазначають, що саме другий тип композиційності — те, що надає людській мові гнучкості та складності. Тепер учені вважають, що бонобо, схоже, освоїли цей тип композиційності. Сотні записів показали, що крики бонобо об'єднують різні звуки в чотири композиційні структури, три з яких демонструють нетривіальну композиційність.

До слова, бонобо — найближчі родичі людини, які нині живуть на планеті. Попередні дослідження показують, що нас із бонобо і шимпанзе розділяють близько 98,8% ДНК.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили унікальну особливість у людиноподібних мавп.