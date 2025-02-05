Бонобо здатні на те, що раніше вважалося доступним лише людині: яка їхня надздібність

Дослідники вперше виявили, що нелюдиноподібні мавпи можуть обчислити те, що ви знаєте, а також те, чого не знаєте.

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Визначення того, наскільки розумна і кмітлива інша людина в будь-якому конкретному завданні — складна навичка. Цей тип інтелекту дає змогу передбачати стан розуму інших і раніше спостерігався лише в людей, але не в нелюдоподібних мавп. Схоже, тепер усе змінилося, пише IFLScience.

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Ця навичка відома як "теорія розуму", і в новому дослідженні вчені вперше вивчили бонобо та їхню здатність коригувати свої дії залежно від того, що, на їхню думку, знає інший. Дослідження було проведене командою з Університету Джонса Гопкінса — науковці провели простий експеримент із трьома чашками й трьома бонобо:

Ніота, 25 років;

Канзі, 43 роки;

Теко, 13 років.

Під час експерименту мавпи спостерігали, як людина кладе під одну з чашок нагороду (виноградину або пластівці). Далі друга людина повинна правильно знайти нагороду під чашкою і віддати її бонобо. У деяких експериментах екран між бонобо і другою людиною був прозорим, а в інших випробуваннях — суцільним. Простими словами: бонобо завжди знали, під якою чашкою знаходиться нагорода, а також знали, чи є ці знання у другої людини.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри психологічних і мозкових наук Кріса Крупеньє, який вивчає, як думають тварини, здатність відчувати прогалини в знаннях один одного лежить в основі нашої найскладнішої соціальної поведінки. Вона також відіграє центральну роль у тому, як люди співпрацюють, спілкуються і працюють спільно.

Після періоду ознайомлення, коли було встановлено базовий рівень вказівки, команда перейшла до випробувань. Науковці намагалися перевірити, чи діяли бонобо інакше, коли знали, що партнер-людина не знає, де знаходиться їжа. Через 10 секунд учені запитували, де знаходиться нагорода, мавпа вказувала на чашку з нагородою, якщо людина не знала, де вона знаходиться.

Експеримент показав: коли партнер-людина не знав, під якою чашкою знаходиться винагорода, бонобо вказували більше — їхні пальці вказували прямо через сітку і було ясно, що вони намагаються повідомити. Один із них, Канзі, який був дуже вмотивований їжею, вказував неодноразово на певних етапах експерименту — він стукав кілька разів, щоб привернути нашу увагу, і був доволі наполегливий у цьому

Тепер учені вважають, що бонобо не просто знають про знання, якими володіє людина-партнер, але також і коригують свою поведінку відповідним чином, щоб отримати нагороду. Результати також показують, що мавпи можуть одночасно утримувати у своїй свідомості два конфліктні погляди на світ: тварини точно знають, де розташована їжа, а також знають, що погляд їхнього партнера на ту саму ситуацію не містить цієї інформації.

Передбачається, що це допомагає у взаємодіях із членами своєї групи: наприклад, бонобо можуть вказувати на загрозу, таку як змія, коли інші тварини не бачать її. Тепер, коли вчені знають, що мавпи можуть спілкуватися, щоб змінювати поведінку інших на основі знань, вони хочуть вивчити, чи можуть вони змінити свій "психічний стан або переконання".

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