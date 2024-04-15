Поганці знову в моді. "Погані хлопчики" є популярними не тільки у людей

Нове дослідження показало, що агресивні самці бонобо привертають більше уваги протилежної статі, ніж їхні суперники.

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Бонобо і шимпанзе вважаються двома найближчими родичами людини й заведено вважати, що останні з них схильні до насильства, тоді як перші — миролюбні. Однак нове дослідження припускає, що ми весь цей час помилялися, пише PHYS.org.

Команда під керівництвом Мод Мужино з Бостонського університету виявила, що самці бонобо насправді б'ються один з одним частіше, ніж шимпанзе. Ба більше, вчені виявили, що "поганці", які частіше вступають у бійки з суперниками, привертають більше уваги протилежної статі і досягають більшого успіху в спаровуванні.

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Учені вирішили вивчити питання агресії бонобо після того, як попереднє дослідження показало "репродуктивний перекіс" серед самців. Простими словами, деякі самці давали набагато більше потомства, ніж інші. За словами Мужино, вони з колегами зацікавилися, якщо бонобо не такі агресивні, як у них міг виникнути такий значний репродуктивний перекіс.

Відколи бонобо визнали окремим від шимпанзе видом, їх трохи романтизували через волелюбний характер. Фактично представники цього виду заробили репутацію таких собі "хіпі" через те, що використовують секс як засіб вирішення конфліктів. Тварини також часто вступають в одностатеві зв'язки, особливо жінки, а також частіше діляться їжею один з одним, ніж шимпанзе.

У новому дослідженні команда зосередила увагу на трьох громадах у заповіднику бонобо Коколопорі в Демократичній Республіці Конго, а також на двох громадах шимпанзе, що мешкають у національному парку Гомбе в Танзанії. Під час дослідження вчені відстежували поведінку 12 самців бонобо і 14 самців шимпанзе протягом двох років. Команді вдалося зібрати дані про те, як часто кожен із них брав участь в агресивних взаємодіях, з ким саме, а також чи був між ними фізичний контакт, наприклад, укус або поштовх.

Результати дослідження засвідчили, що самці бонобо насправді демонструють вищий рівень агресії, ніж шимпанзе: бонобо у 2,8 раза частіше брали участь в агресивних сутичках і в 3 рази частіше у фізичних сварках. За словами Мужино, не менш цікавим виявилося і те, що самці бонобо, які частіше брали участь у бійках, залишили більше потомства.

Цікаво, що самці бонобо майже завжди спрямовували агресію на інших самців, тоді як самці шимпанзе частіше "атакували" самок. Відомо, що самки бонобо є лідерами в групах і створюють союзи, щоб зупинити самотніх самців від зазіхань. Водночас у шимпанзе в групах домінують самці, а тому вони об'єднуються, щоб примусити самок до сексу або покарати суперників-самців.

Учені досі не знають, чому самці, які рідше вступають у бійки, гірше розмножуються. Однак учені вважають, що це може бути пов'язано з тим, що "поганці" проводять із самками більше часу, перемагаючи суперників. Утім, ця гіпотеза ще потребує підтвердження.

Мужино також не є прихильником пов'язування образів "поганих хлопців" у людей і бонобо. Річ у тім, що самки бонабо мають значну владу і здатні присікти агресію, якщо вона спрямована в їхній бік. Але, ймовірно, агресія в бік інших здається їм привабливою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли пояснення сексуальності карликових шимпанзе.