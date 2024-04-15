Плохиши снова в моде. "Плохие мальчики" пользуются популярностью не только у людей

Новое исследование показало, что агрессивные самцы бонобо привлекают больше внимания противоположного пола, чем их соперники.

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Бонобо и шимпанзе считаются двумя ближайшими родственниками человека и принято считать, что последние из них склонны к насилию, тогда как первые — миролюбивы. Однако новое исследование предполагает, что мы все это время заблуждались, пишет PHYS.org.

Команда под руководством Мод Мужино из Бостонского университета обнаружила, что самцы бонобо на самом деле дерутся друг с другом чаще, чем шимпанзе. Более того, ученые обнаружили, что "плохиши", которые чаще вступают в драки с соперниками привлекают больше внимания противоположного пола и добиваются большего успеха в спаривании.

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Ученые решили изучить вопрос агрессии бонобо после того, как предыдущее исследование показало "репродуктивный перекос" среди самцов. Простыми словами, некоторые самцы давали намного больше потомства, чем другие. По словам Мужино, они с коллегами заинтересовались, если бонобо не такие агрессивные, как у них мог возникнуть такой значительный репродуктивный перекос.

С тех пор как бонобо признали отдельным от шимпанзе видом, их немного романтизировали из-за свободолюбивого характера. Фактически представители этого вида заработали репутацию таких себе "хиппи" из-за того, что используют секс как средство разрешения конфликтов. Животные также часто вступают в однополые связи, в особенности женщины, а также чаще делятся едой друг с другом, чем шимпанзе.

В новом исследовании команда сосредоточила внимание на трех общинах в заповеднике бонобо Коколопори в Демократической Республике Конго, а также двух общинах шимпанзе, обитающих в национальном парке Гомбе в Танзании. В ходе исследования ученые отслеживали поведение 12 самцов бонобо и 14 самцов шимпанзе в течение двух лет. Команде удалось собрать данные о том, к часто каждый из них участвовал в агрессивных взаимодействиях, с кем именно, а также был ли между ними физический контакт, например, укус или толчок.

Результаты исследования показали, что самцы бонобо на самом деле демонстрируют более высокий уровень агрессии, чем шимпанзе: бонобо в 2,8 раза чаще участвовали в агрессивных столкновениях и в 3 раза чаще в физических ссорах. По словам Мужино, не менее любопытным оказалось и то, что самцы бонобо, которые чаще участвовали в драках, оставили больше потомства.

Любопытно, что самцы бонобо почти всегда направляли агрессию на других самцов, тогда как самцы шимпанзе чаще "атаковали" самок. Известно, что самки бонобо являются лидерами в группах и создают союзы, чтобы остановить одиноких самцов от посягательств. В то же время у шимпанзе в группах доминируют самцы, а потому они объединяются, чтобы принудить самок к сексу или наказать соперников-самцов.

Ученые до сих пор не знают, почему самцы, которые реже вступают в драки, хуже размножаются. Однако ученые считают, что это может быть связано с тем, что "плохиши" проводят с самками больше времени, побеждая соперников. Впрочем, эта гипотеза еще требует подтверждения.

Мужино также не является сторонником связывания образов "плохих парней" у людей и бонобо. Дело в том, что самки бонабо обладают значительной властью и способны пресечь агрессию, если она направлена в их сторону. Но, вероятно, агрессия в сторону других кажется им привлекательной.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли объяснение сексуальности карликовых шимпанзе.