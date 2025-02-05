Бонобо способны на то, что ранее считалось доступным лишь человеку: какова их сверхспособность

Исследователи впервые обнаружили, что нечеловекообразные обезьяны могут вычислить то, что вы знаете, а также то, чего не знаете.

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Определение того, насколько умен и сообразителен другой человек в любой конкретной задаче — сложный навык. Этот тип интеллекта позволяет предугадывать состояние ума других и ранее наблюдался лишь у людей, но не у нечеловекообразных обезьян. Похоже, теперь все изменилось, пишет IFLScience.

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Этот навык известен как "теория разума", и в новом исследовании ученые впервые изучили бонобо и их способность корректировать свои действия в зависимости от того, что, по их мнению, знает другой. Исследование было проведено командой из Университета Джонса Хопкинса — ученые провели простой эксперимент с тремя чашками и тремя бонобо:

Ниота, 25 лет;

Канзи, 43 года;

Теко, 13 лет.

В ходе эксперимента обезьяны наблюдали, как человек кладет под одну из чашек награду (виноградину либо хлопья). Далее второй человек должен правильно найти награду под чашкой и отдать ее бонобо. В некоторых экспериментах экран между бонобо и вторым человеком был прозрачным, а в других испытаниях — сплошным. Простыми словами: бонобо всегда знали, под какой чашкой находится награда, а также знали, есть ли эти знания у второго человека.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры психологических и мозговых наук Криса Крупенье, изучающего, как думают животные, способность ощущать пробелы в знаниях друг друга лежит в основе нашего самого сложного социального поведения. Она также играет центральную роль в том, как люди сотрудничают, общаются и работают сообща.

После периода ознакомления, когда был установлен базовый уровень указания, команда перешла к испытаниям. Ученые пытались проверить, действовали ли бонобо иначе, когда знали, что партнер-человек не знает, где находится еда. Через 10 секунд ученые спрашивали, где находится награда, обезьяна указывала на чашку с наградой, если человек не знал, где она находится.

Эксперимент показал: когда партнер-человек не знал, под какой чашкой находится вознаграждение, бонобо указывали больше — их пальцы указывали прямо через сетку и было ясно, что они пытаются сообщить. Один из них, Канзи, который был очень мотивирован едой, указывал неоднократно на определенных этапах эксперимента — он стучал несколько раз, чтобы привлечь наше внимание, и был довольно настойчив в этом

Теперь ученые считают, что бонобо не просто знают о знаниях, которыми обладает человек партнер, но также и корректируют свое поведение соответствующим образом, чтобы получить награду. Результаты также показывают, что обезьяны могут одновременно удерживать в своем сознании два конфликтующих взгляда на мир: животные точно знают, где находится ела, а также знают, что взгляд их партнера на ту же ситуацию не содержит этой информации.

Предполагается, что это помогает во взаимодействиях с членами своей группы: например, бонобо могут указывать на угрозу, такую как змея, когда другие животные не видят ее. Теперь, когда ученые знают, что обезьяны могут общаться, чтобы изменять поведение других на основе знаний, они хотят изучить, могут ли они изменить свое "психическое состояние или убеждения".

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