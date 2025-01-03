Смертельно опасное одиночество: ученые выяснили, что изоляция делает нас больными

Идея о том, что общение влияет не только на наше настроение, но и на физическое здоровье уже далеко не нова. Однако недавно ученые получили научное подтверждение этому, показав всю опасность одинокого образа жизни.

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Недавнее исследование выявило большое влияние социальных взаимодействий на наше физическое здоровье. Оно показало, что крепкие отношения могут значительно укрепить нашу иммунную систему и снизить риск таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт и диабет второго типа. Таким образом обычное общение имеет все шансы сделать нас немного здоровее одиноких и изолированных людей, пишет News Medical.

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Научные данные были получены в результате исследования, проведенного учеными из Кембриджского университета и Фуданьского университета и опубликованного в журнале Nature Human Behavior, которые проанализировали белки крови более 42 000 участников Биобанка Великобритании. Научная работа предложила уникальный молекулярный взгляд на связь между социальными отношениями и общим благополучием.

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Спасение или провал: самый очевидный способ борьбы с одиночеством не работает

Социальная изоляция и одиночество, хотя и связаны между собой, являются разными переживаниями с измеримыми последствиями. Изоляция — это объективное состояние, определяемое такими факторами, как проживание в одиночестве или низкая частота социальных контактов, а одиночество — субъективное, основанное на восприятии человеком своей связанности с окружением.

Исследование выявило множество белков, связанных с обоими состояниями: 175 — с изоляцией и 26 — с одиночеством, причем эти белки в значительной степени совпадали между собой. Многие из них связаны с иммунными реакциями и такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые расстройства и диабет, что подтвердило их идею о том, что социальные связи имеют очень важное значение для здоровья.

Ключевым результатом исследования стало выявление пяти белков, на которые одиночество оказывает прямое влияние, включая ADM — белок, связанный с регулированием стресса и обработкой эмоциональных сигналов в мозге. Повышенный уровень ADM был связан с небольшими областями мозга, такими как инсула и левый хвост, которые жизненно важны для эмоциональных и социальных функций, а также с повышенным риском преждевременной смерти.

Другие белки, такие как ASGR1, были связаны с такими состояниями, как сердечно-сосудистые заболевания и резистентность к инсулину, что лишь подтвердило биологические основы воздействия социальной депривации на здоровье. Эксперты, участвовавшие в исследовании, подчеркнули необходимость разработки общественных стратегий по борьбе с одиночеством и развитию связей. Доктор Чун Шен отметила, что эти результаты могут проложить путь к созданию инновационных методов лечения, направленных на белки, связанные с социальной изоляцией и одиночеством.

Профессор Барбара Саакян в свою очередь назвала эту проблему глобальной проблемой общественного здравоохранения и призвала уделять приоритетное внимание социальному благополучию для поддержания здоровья населения. Всемирная организация здравоохранения ранее назвала социальную изоляцию одной из его важнейших проблем, особенно в свете глобальных демографических изменений, ведущих к увеличению числа семей, состоящих из одного человека.

Ранее Фокус писал о том, что любовь к себе может мешать дружбе. Исследование взрослых показало, что нарциссизм, склонность игнорировать чувства и потребности других и реагировать гневом, уменьшают положительный и усиливают отрицательный опыт дружбы.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.