Спасение или провал: самый очевидный способ борьбы с одиночеством не работает

Исследование, проведенное в Гарварде, выявило обескураживающую тенденцию среди подростков: несмотря на большое количество времени, проведенного в социальных сетях, многие подростки не вступают в полноценное социальное взаимодействие.

Научная работа, проведенная Лаурой Марчиано, доктором из Гарварда, проливает свет на новую проблему современной молодежи. Более половины из 500 подростков, участвовавших в исследовании, сообщили, что не общались с другими людьми, ни лично, ни онлайн, в течение исследуемых часов. Это явление совпадает с более широкой национальной озабоченностью проблемой социальной изоляции. В докладах главного хирурга США доктора Вивека Мурти одиночество названо эпидемией, от которой страдает половина взрослого населения Америки, что подтолкнуло к изучению роли технологий в этом кризисе, пишет The New York Times.

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Исследование акцентирует внимание на три основные модели поведения, связанные с одиночеством среди пользователей технологий. Социальные сравнения в таких приложениях, как Instagram, могут усилить чувство неполноценности, поскольку пользователи оценивают свою жизнь в сравнении с гламурными постами. Чрезмерное увлечение текстовыми сообщениями, не имеющими того богатства, которое присуще общению лицом к лицу, создает барьеры для подлинного общения. И наконец, просмотр контента "в одно касание", поощряемый бесконечной прокруткой и функцией автовоспроизведения, часто еще больше изолирует людей. Дополнительный метаанализ исследований пандемического периода, проведенный доктором Марчиано, подтвердил эти закономерности, особенно связь между негативными сравнениями в социальных сетях и подростковым одиночеством.

Стратегии борьбы с одиночеством включают в себя формирование более здоровых привычек в использовании техники. Например, такие инструменты, как возможность в Instagram скрывать количество лайков или определять приоритет определенных аккаунтов в ленте, дают некоторое облегчение. Эксперты, в том числе доктор Чиа-чен Янг из Университета штата Оклахома, выступают за осознанное участие в социальных сетях, сосредоточившись на обмене информацией, а не на вызывающих зависть сравнениях. Аналогичным образом, более насыщенные методы общения, такие как видеозвонки, а не текстовые сообщения, могут повысить аутентичность и эмоциональную связь.

Однако проблема выходит за рамки индивидуального поведения и касается дизайна платформ социальных сетей, которые стимулируют конкуренцию и подтверждение с помощью таких функций, как лайки и акции. Эта структурная проблема вызвала критику в адрес технологических компаний, хотя некоторые из них, например Meta, ввели меры, направленные на снижение такого давления. Тем не менее, зависимость от саморегулирования вызывает вопросы о более широком влиянии этих платформ на общество.

Дополнительную сложность создает появление новых технологий, таких как генеративный ИИ, которые подростки начинают использовать в качестве компаньонов. Этим инструментам не хватает эмоциональной глубины человеческого взаимодействия, но они привлекают тех, кто чувствует осуждение или отчуждение со стороны сверстников. Этот сдвиг отражает более глубокую культурную проблему, когда даже традиционное социальное окружение, например столовые в колледже, отходит на второй план под влиянием смартфонов, что доктор Мурти наблюдал во время посещения студенческих городков.

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