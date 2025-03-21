Момент, изменивший нас навсегда: ученые выяснили период, когда человек впервые заговорил

Наша эволюция таит в себе множество загадок и тайн, которые пытаются разгадать ученые. Однако недавно им удалось подобраться к решению одной из важнейших загадок нашей устной речи, на которой держится вся наша цивилизация.

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Происхождение человеческого языка давно интригует ученых, а недавние геномные исследования позволяют по-новому взглянуть на этот глубокий аспект нашей эволюции. Всесторонний анализ данных позволил ученым предположить, что способность к языкам появилась у наших предковs по меньшей мере 135 000 лет назад, пишет ZME Science.

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Новый научный вывод, опубликованный в журнале Frontiers in Psychology, следует из обобщения результатов более десятка генетических исследований, проведенных за последние 18 лет, и указывает на то, что первоначальное разветвление человеческих популяций произошло около 135 000 лет назад.

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По мере того как ранние человеческие группы рассеивались по географическим регионам, они развивали различные генетические вариации. Несмотря на эти различия, все человеческие популяции обладают языком, что говорит о том, что основополагающая способность к языку возникла еще до этих дивергенций.

Лингвист Шигеру Миягава из Массачусетского технологического института, соавтор исследования, подчеркивает универсальность языка среди человеческих популяций. Он отмечает, что, поскольку у каждой человеческой группы есть язык и все языки взаимосвязаны, возникновение языкового потенциала должно было произойти к моменту первого раскола популяций или даже раньше.

Исследователи предполагают, что эта языковая способность могла послужить катализатором для широкого распространения современного поведения человека примерно 100 000 лет назад. Этот период совпадает с археологическими свидетельствами символических практик, таких как использование пигментов и создание сложных инструментов, что позволяет предположить, что развитие языка и сложных форм поведения были взаимосвязаны.

Эта геномная перспектива предлагает убедительную хронологию появления языка, определяя его происхождение задолго до широких культурных проявлений, очевидных в археологической летописи. Она подчеркивает неотъемлемую роль языка в формировании человеческих обществ и создании сложных социальных структур, которые определяют наш вид.

Понимание хронологии возникновения языка не только обогащает наши знания об эволюции человека, но и подчеркивает глубоко укоренившиеся когнитивные способности, которые позволили людям общаться, сотрудничать и внедрять инновации на протяжении тысячелетий.

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