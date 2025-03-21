Момент, изменивший нас навсегда: ученые выяснили период, когда человек впервые заговорил
Наша эволюция таит в себе множество загадок и тайн, которые пытаются разгадать ученые. Однако недавно им удалось подобраться к решению одной из важнейших загадок нашей устной речи, на которой держится вся наша цивилизация.
Происхождение человеческого языка давно интригует ученых, а недавние геномные исследования позволяют по-новому взглянуть на этот глубокий аспект нашей эволюции. Всесторонний анализ данных позволил ученым предположить, что способность к языкам появилась у наших предковs по меньшей мере 135 000 лет назад, пишет ZME Science.
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Новый научный вывод, опубликованный в журнале Frontiers in Psychology, следует из обобщения результатов более десятка генетических исследований, проведенных за последние 18 лет, и указывает на то, что первоначальное разветвление человеческих популяций произошло около 135 000 лет назад.
По мере того как ранние человеческие группы рассеивались по географическим регионам, они развивали различные генетические вариации. Несмотря на эти различия, все человеческие популяции обладают языком, что говорит о том, что основополагающая способность к языку возникла еще до этих дивергенций.
Лингвист Шигеру Миягава из Массачусетского технологического института, соавтор исследования, подчеркивает универсальность языка среди человеческих популяций. Он отмечает, что, поскольку у каждой человеческой группы есть язык и все языки взаимосвязаны, возникновение языкового потенциала должно было произойти к моменту первого раскола популяций или даже раньше.
Исследователи предполагают, что эта языковая способность могла послужить катализатором для широкого распространения современного поведения человека примерно 100 000 лет назад. Этот период совпадает с археологическими свидетельствами символических практик, таких как использование пигментов и создание сложных инструментов, что позволяет предположить, что развитие языка и сложных форм поведения были взаимосвязаны.
Эта геномная перспектива предлагает убедительную хронологию появления языка, определяя его происхождение задолго до широких культурных проявлений, очевидных в археологической летописи. Она подчеркивает неотъемлемую роль языка в формировании человеческих обществ и создании сложных социальных структур, которые определяют наш вид.
Понимание хронологии возникновения языка не только обогащает наши знания об эволюции человека, но и подчеркивает глубоко укоренившиеся когнитивные способности, которые позволили людям общаться, сотрудничать и внедрять инновации на протяжении тысячелетий.
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