Момент, що змінив нас назавжди: вчені з'ясували період, коли людина вперше заговорила

Наша еволюція таїть у собі безліч загадок і таємниць, які намагаються розгадати вчені. Однак нещодавно їм вдалося підібратися до вирішення однієї з найважливіших загадок нашого усного мовлення, на якому тримається вся наша цивілізація.

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Походження людської мови давно інтригує вчених, а нещодавні геномні дослідження дають змогу по-новому поглянути на цей глибокий аспект нашої еволюції. Всебічний аналіз даних дав змогу вченим припустити, що здатність до мов з'явилася у наших предків щонайменше 135 000 років тому, пише ZME Science.

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Новий науковий висновок, опублікований у журналі Frontiers in Psychology, випливає з узагальнення результатів більш ніж десятка генетичних досліджень, проведених протягом останніх 18 років, і вказує на те, що первісне розгалуження людських популяцій відбулося близько 135 000 років тому.

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У міру того як ранні людські групи розсіювалися по географічних регіонах, вони розвивали різні генетичні варіації. Незважаючи на ці відмінності, всі людські популяції володіють мовою, що говорить про те, що основна здатність до мови виникла ще до цих дивергенцій.

Лінгвіст Шигеру Міягава з Массачусетського технологічного інституту, співавтор дослідження, підкреслює універсальність мови серед людських популяцій. Він зазначає, що, оскільки кожна людська група має мову і всі мови взаємопов'язані, виникнення мовного потенціалу мало б відбутися до моменту першого розколу популяцій або навіть раніше.

Дослідники припускають, що ця мовна здатність могла послужити каталізатором для широкого поширення сучасної поведінки людини приблизно 100 000 років тому. Цей період збігається з археологічними свідченнями символічних практик, як-от використання пігментів і створення складних інструментів, що дає змогу припустити, що розвиток мови і складних форм поведінки були взаємопов'язані.

Ця геномна перспектива пропонує переконливу хронологію появи мови, визначаючи її походження задовго до широких культурних проявів, очевидних в археологічному літописі. Вона підкреслює невід'ємну роль мови у формуванні людських суспільств і створенні складних соціальних структур, які визначають наш вид.

Розуміння хронології виникнення мови не лише збагачує наші знання про еволюцію людини, а й підкреслює глибоко вкорінені когнітивні здібності, що дали змогу людям спілкуватися, співпрацювати та впроваджувати інновації протягом тисячоліть.

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