Перетворили курей на динозаврів: учені знайшли той самий ключовий ген (фото)

Дослідники порушили ключовий ген і це зробило куряче пір'я більш схожим на динозаврів.

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Наша планета є домівкою для величезної кількості видів: деякі з них давно вимерли, а інші продовжують процвітати досі. Тепер нове дослідження вчених підтвердило ключовий елемент в еволюції пір'я, пише IFLScience.

Під час експерименту генетики професор Мішель Мілінкович і постдокторант Рорі Купер націлилися на шлях Sonic Hedgehog (Shh), серію молекулярних сигналів, які відіграють важливу роль в ембріональному розвитку, включно з пір'ям у курчат. Вчені порушили ключовий ген, що тимчасово змусило курчат, які розвиваються, мати примітивне пір'я, що нагадує те, яке, як вважається, було у деяких динозаврів.

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Автори дослідження зазначають, що шлях Sonic Hedgehog (Shh) отримав назву від свого основного гравця — білка Sonic hedgehog (SHH), який сам по собі названий на честь сумнозвісної швидкої синьої істоти.

У попередніх роботах генетики вивчали, що відбувається, коли цей шлях стимулюється у курей, внаслідок чого ембріони розвиваються з оперенням, а не зі звичайними лускатими лапами. Далі вони зацікавилися питанням: що відбувається, коли блокується шлях Shh.

Під час дослідження курячі ембріони отримали ін'єкцію молекули, яка інгібує шлях Shh. Результати показують, що до дев'ятого дня ембріонального розвитку починає відбуватися щось незвичайне: замість утворення звичайних колючих складних пір'яних бруньок ембріони демонстрували ознаки розвитку чогось на кшталт протопір'я.

Контрольні зображення демонструють нормальний розвиток пір'я Фото: Rory Cooper/Michel Milinkovitch

Дослідники вважають, що ці прості, трубчасті структури, ймовірно, були присутні в певних видів динозаврів у ранньому тріасі, поступово еволюціонуючи в складніше пір'я, яке сьогодні спостерігається у птахів. Поява подібних структур після зміни шляху Shh припускає, що він зіграв ключову роль у цьому еволюційному процесі.

Утім, автори дослідження зазначають, що поява структур насправді була лише тимчасовою. Уже з другого тижня розвиток пір'я в ембріонів частково повернувся до норми. Генетики виявили, що у курчат зі зміненим шляхом після вилуплення були деякі ділянки голої шкіри. Цікаво, що фолікули згодом були повторно активовані через сім тижнів після вилуплення.

За словами Мілінковича, експерименти показують, хоча тимчасове порушення розвитку лусочок стопи може назавжди перетворити їх на пір'я, імовірно, набагато складніше назавжди порушити сам розвиток пір'я. Простими словами, найближчим часом навряд чи з'являться гібриди з пір'ям динозаврів і курей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, що з'явилося першим: курка чи яйце.