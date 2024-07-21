Страшні цифри: вчені розповіли, скільки видів тварин на Землі зникло через людей

Насправді тварини зникають надто швидко, щоб учені могли зареєструвати всі спричинені людьми вимирання.

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Люди дуже добре навчилися знищувати дику природу. Багато видів тварин стали жертвами цього знищення. Але скільки видів тварин на Землі люди довели до зникнення? У вчених немає точної відповіді на це питання, і цю цифру складно обчислити. Але є приблизні оцінки, пише Live Science.

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Згідно з Червоною книгою Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), з початку сучасної епохи в 1500 році вимерло загалом 777 видів тварин. Деякі з цих вимирань могли бути природними, але, найімовірніше, люди доклали руку до всіх із них, враховуючи сильний вплив на природу. Люди почали сприяти вимиранню тварин тисячі років тому, задовго до 1500 року, але у вчених немає достовірних даних за той період.

МСОП оцінив зникнення лише приблизно 5% відомих у світі видів, тож має бути ще багато вимирань, які не були зареєстровані.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Biological Reviews, автором якого був Роберт Коуї з Гавайського університету, за останні 500 років на Землі могло зникнути від 150 000 до 260 000 усіх відомих видів.

Розрахунки показали, що швидкість вимирання тварин становила від 150 до 260 вимирань на мільйон видів на рік (E/MSY). У середньому, за словами Коуї, відбувалося приблизно 100 E/MSY. Якщо взяти це значення, то це означає, що 100 000 із приблизно 2 млн відомих видів вимерли за останні 500 років. Однак це не враховує невідомі види тварин.

Маврикійський дронт або додо — вимерлий вид нелітаючого птаха, який зник через діяльність людини наприкінці 17 століття Фото: Wikipedia

Дослідження, опубліковане в журналі PLOS Biology, показало, що існує приблизно 7,7 млн видів тварин. Якщо взяти цю цифру і припустити, що швидкість вимирання становила 100 E/MSY, відняти частину тварин, які вимерли природним шляхом протягом 500 років, то вийде страшна цифра кількості вимирань, спричинених людьми. Учені вважають, що за 5 сотень років могло статися понад 380 тисяч вимирань, до яких доклала руку людина. Але це дуже приблизна оцінка.

За словами Джонп Елроя з Університету Маккуорі в Австралії, практично неможливо розрахувати темпи вимирання в сучасну епоху.

За словами вченого, щоб зрозуміти загальні темпи вимирання, дослідникам необхідно знати, скільки видів взагалі існує. Мало того, що більша частина дикої природи світу невідома науці, незалежно від оцінок, вона також часто концентрується в недостатньо вивчених регіонах, таких як тропіки. Що ще гірше, комахи мають більше видів, ніж будь-яка інша група тварин, проте ми мало знаємо про них порівняно з більшими групами тварин, як-от ссавці та птахи.

Елрой вважає, що незалежно від оцінок, люди посилюють темпи вимирання і кількість вимирань набагато перевищує 777, зареєстрованих МСОП.

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