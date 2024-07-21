Страшные цифры: ученые рассказали, сколько видов животных на Земле исчезло из-за людей

На самом деле животные исчезают слишком быстро, чтобы ученые могли зарегистрировать все вызванные людьми вымирания.

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Люди очень хорошо научились уничтожать дикую природу. Многие виды животных стали жертвами этого уничтожения. Но сколько видов животных на Земле люди довели до исчезновения? У ученых нет точного ответа на этот вопрос, и эту цифру сложно вычислить. Но есть примерные оценки, пишет Live Science.

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Согласно Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП), с начала современной эпохи в 1500 году вымерло в общей сложности 777 видов животных. Некоторые из этих вымираний могли быть естественными, но скорее всего люди приложили руку ко всем из них, учитывая сильное влияние на природу. Люди начали способствовать вымиранию животных тысячи лет назад, задолго до 1500 года, но у ученых нет достоверных данных за тот период.

МСОП оценил исчезновение лишь примерно 5% известных в мире видов, поэтому должно быть еще много вымираний, которые не были зарегистрированы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biological Reviews, автором которого был Роберт Коуи из Гавайского университета, за последние 500 лет на Земле могло исчезнуть от 150 000 до 260 000 всех известных видов.

Расчеты показали, что скорость вымирания животных составляла от 150 до 260 вымираний на миллион видов в год (E/MSY). В среднем, по словам Коуи происходило примерно 100 E/MSY. Ели взять это значение, то это означает, что 100 000 из примерно 2 млн известных видов вымерли за последние 500 лет. Однако это не учитывает неизвестные виды животных.

Маврикийский дронт или додо - вымерший вид нелетающей птицы, который исчез из-за деятельности человека в конце 17 века Фото: Wikipedia

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, показало, что существует примерно 7,7 млн видов животных. Если взять эту цифру и предположить, что скорость вымирания составляла 100 E/MSY, вычесть часть животных, вымерших естественным путем в течение 500 лет, то получится страшная цифра количества вымираний, вызванных людьми. Ученые считают, что за 5 сотен лет могло произойти более 380 тысяч вымираний, к которым приложил руку человек. Но это очень приблизительная оценка.

По словам Джонп Элроя из Университета Маккуори в Австралии, практически невозможно рассчитать темпы вымирания в современную эпоху.

По словам ученого, чтобы понять общие темпы вымирания, исследователям необходимо знать, сколько видов вообще существует. Мало того, что большая часть дикой природы мира неизвестна науке, независимо от оценок, она также часто концентрируется в недостаточно изученных регионах, таких как тропики. Что еще хуже, у насекомых больше видов, чем у любой другой группы животных, однако мы мало знаем о них по сравнению с более крупными группами животных, такими как млекопитающие и птицы.

Элрой считает, что независимо от оценок, люди усиливают темпы вымирания и число вымираний намного превышает 777, зарегистрированных МСОП.

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