У этих морских существ обнаружен секрет выживания в смертельных ледяных водах Антарктиды (фото)

Ученые выяснили, что морские черви с помощью других существ получают защиту от неблагоприятных условий окружающей среды.

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Чтобы выжить в смертельных ледяных водах Антарктиды нужна какая-то уникальная особенность. Ученые обнаружили, что некоторые морские черви остаются живыми в негостеприимной среде благодаря взаимоотношениям с бактериями, которые производят своего рода природных антифриз. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет ScienceAlert.

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Авторы исследования изучили в прибрежных районах Антарктиды три вида морских червей: Leitoscoloplos geminus, Aphelochaeta palmeri и Aglaophamus trissophyllus. В прибрежных водах ледяного континента слишком холодно, чтобы эти черви могли выжить самостоятельно, ведь температура воды в среднем там ниже нуля градусов Цельсия.

Ученые выяснили, что выжить морским червям помогают бактерии, которые живут у них внутри и выделяют химические вещества, помогающие червям не замерзать.

Авторы исследования выяснили, что бактерии создают химические вещества пролин и гликоль, которые снижают температуру замерзания внутренних жидкостей червей. Таким образом не происходит образование кристаллов льда внутри клеток. По сути это в какой-то мере природный антифриз.

Ученые считают, что такие симбиотические отношения между бактериями и морскими червями существуют уже очень долго время и таким образом эти виды давно живут в водах Антарктиды. Предполагается, что морские черви передают бактерий из поколения в поколение. Хотя для подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

Ученые выяснили, что выжить морским червям помогают бактерии, которые живут у них внутри и выделяют химические вещества, помогающие червям не замерзать Фото: ScienceAlert

По мнению ученых, новое открытие является важным шагом вперед в понимании взаимоотношений между бактериями и другими организмами, с которыми они имеют взаимовыгодную связь.

Авторы объясняют, что многие многоклеточные организмы в океанах живут в тесной связи со своими бактериями, которые обеспечивают хозяев в том числе питательными веществами и защитными механизмами.

Новые знания, как считают ученые, можно применить в криоконсервации, то есть при сохранении клеток в замороженном виде живыми.

Также исследования дает новое представление о взаимоотношениях представителей морской жизни в Антарктиде, которым угрожает повышение температуры. Эти существа смогли адаптироваться к имеющимся условиям окружающей среды, чтобы выжить. Ученые надеются, что морские существа смогут также адаптироваться и к новым измененным условиям.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, где обитают кокаиновые акулы и откуда у них порошок. Исследователи обнаружили, что территория, на которой обитают кокаиновые акулы значительно расширилась за последний год.

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