Океанический картель. Ученые выяснили, где обитают кокаиновые акулы и откуда у них порошок

Исследователи обнаружили, что территория, на которой обитают "кокаиновые акулы" значительно расширилась за последний год.

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Прошлый 2023 год стал годом, когда мир узнал о "кокаиновых акулах": изначально на экраны вышел фильм "Кокаиновая акула", рассказывающий о мутантах акулах-убийцах, а затем ученые выпустили документальный фильм, в котором попытались выяснить, пожирают ли на самом деле акулы в Мексиканском заливе. Плохие новости для контрабандистов: результаты исследования показали, что акулы охотятся за затонувшим грузом, пишет Science.

В новом исследовании ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сосредоточились на том, чтобы понять, как загрязнение наркотиками влияет на дикую природу и ее здоровье. По словам Трейси Фанара, которая ранее участвовала в изучении "кокаиновых акул", предыдущие доказательства были спорными, о новое открытие меняет все.

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Команда из Политехнического университета Лейрии обнаружила первые доказательства того, что животные в океане действительно подвергаются воздействию кокаина. Тесты свидетельствуют о том, что у 13 остроносых акул были, пойманных в прибрежных водах Рио-де-Жанейро, были обнаружены следы наркотика в мышцах и печени.

По словам морского экотоксиколога, не принимавшей участие в исследовании, Сары Новайс, новые результаты важны для науки, но весьма тревожны. Эксперт также признает, что потребуются дополнительные тесты, чтобы определить, влияет ли кокаин на здоровье акул и если да, то каким образом.

Результаты также показали, что кокаин был обнаружен в сточных водах и реках в других странах по всему миру, в том числе и в Бразилии. Ученые не могут сказать наверняка, как именно наркотик попадает в водоемы, но предполагают, что это происходит несколькими путями:

стоки из нелегальных лабораторий;

сточные воды людей, употребляющих наркотики;

упаковки кокаина, потерянные или выброшенные торговцами.

В ходе исследования Энрико Мендес Саджоро из Института Освальдо Круза с коллегами остановились на исследовании бразильских остроносых акул (Rhizoprionodon lalandii) так, как они всю свою жизнь проводят в прибрежных водах. Команда предположила, что представители этого вида, вероятно, могут стать "лакмусовой бумажкой", показывающей, потребляют ли морские виды наркотик прямо из воды.

Все исследованные учеными акулы были молодыми, их тела в среднем достигали лишь около 52 сантиметров. Все образцы были куплены с небольших рыболовных судов, охотящихся на этот и другие виды. Далее ученые препарировали акулы, а после протестировали их мышечные и печеночные ткани на наличие наркотика, используя стандартный метод жидкостной хроматографии.

Результаты показывают, что все образцы, взятые у 13 акул оказались положительными на кокаин. Причем концентрации наркотика в образцах были в 100 раз выше, чем сообщалось ранее в других регионах планеты. По мнению команды, такие результаты свидетельствуют о "растущей опасности загрязнения кокаином".

В дальнейших исследованиях ученые планируют сосредоточиться на понимании того, как кокаин может влиять на здоровье акул в целом, их репродуктивную систему, а также поведение и агрессивность. Отметим, что предыдущие анализы уже показали, что такие концентрации могут вызывать различные признаки повреждения — например, фрагментацию ДНК и гибель клеток — у эмбрионов рыбок данио.

Ранее Фокус писал о том, что акулы охотятся за сброшенным в воду кокаином.