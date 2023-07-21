Плавают кругами: "кокаиновые акулы" бушуют у побережья, питаясь наркотиками в воде

В документальном фильме "Неделя акул" исследователи заметили странное поведение хищников в морях. Местные рыбаки утверждали, что видели "наркотически зависимых" акул, ведущих себя очень странно.

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В США ученые исследуют влияние кокаина на акул, поскольку огромное количество наркотиков контрабандисты сбрасывают в воды у берегов Флориды, которые в свою очередь попадают в пасть морским хищникам. Об этом пишет Daily Star.

"Кокаиновые акулы", страдающие наркотической зависимостью, бесчинствуют у побережья США, питаясь наркотиками, которые картели выбрасывают в океан. Контрабандисты, опасающиеся, что их лодки могут быть подняты на борт сотрудниками береговой охраны США, часто выбрасывают свой груз в воду.

Ученые опасаются, что кокаин может быть съеден любопытными акулами, которые не имеют ни малейшего представления о том, какой эффект может оказать наркотик. Морской биолог Том Хирд изучал этот вопрос в рамках нового телесериала "Кокаиновые акулы", премьера которого в большинстве стран мира состоится 26 июля в рамках культового документального сериала Discovery Channel "Неделя акул".

Специалист следил за сообщениями рыбаков из Флориды, которые утверждали, что видели "наркотически зависимых" акул, ведущих себя очень странно.

В документальном фильме исследователи заметили странное поведение хищников в морях вокруг Флориды: в одном случае самка акулы была замечена "слегка наклоненной на одну сторону, почти как будто она утяжелена". В другом случае было замечено, как песчаная акула плавала кругами, как будто преследуя что-то — но ничего не было.

Иллюстративное фото Фото: Nature

Хирд провел ряд экспериментов вместе с исследовательницей Трейси Фанарой из Университета Флориды. Они бросали фиктивные пакеты с "таблетками", которые быстро заинтересовали акул, находившихся поблизости.

"Я думаю, что мы получили потенциальный сценарий того, как может выглядеть ситуация, если дать акулам кокаин. Мы дали им то, что, на мой взгляд, является лучшим вариантом. Это воспламенило их мозг. Это было безумие", — заявил биолог.

Однако, по его признанию, эксперимент не дает ответа на самый главный вопрос.

"Мы понятия не имеем, что кокаин может сделать с акулой. Поэтому мы не можем даже сказать, что это базовый уровень, и двигаться дальше", — сказал Хирд.

Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.