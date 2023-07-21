Плавають колами: "кокаїнові акули" вирують біля узбережжя, харчуючись наркотиками у воді

У документальному фільмі "Тиждень акул" дослідники помітили дивну поведінку хижаків у морях. Місцеві рибалки стверджували, що бачили "наркотично залежних" акул, які поводилися дуже дивно.

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У США вчені досліджують вплив кокаїну на акул, оскільки величезну кількість наркотиків контрабандисти скидають у води біля берегів Флориди, які зі свого боку потрапляють до пащі морських хижаків. Про це пише Daily Star.

"Кокаїнові акули", які страждають на наркотичну залежність, плавають біля узбережжя США, харчуючись наркотиками, які картелі викидають в океан. Контрабандисти, які побоюються, що їхні човни можуть бути підняті на борт співробітниками берегової охорони США, часто викидають свій вантаж у воду.

Вчені побоюються, що кокаїн може бути з'їдений цікавими акулами, які не мають ні найменшого уявлення про те, який ефект може надати наркотик. Морський біолог Том Хірд вивчав це питання в рамках нового телесеріалу "Кокаїнові акули", прем'єра якого в більшості країн світу відбудеться 26 липня в рамках культового документального серіалу Discovery Channel "Тиждень акул".

Фахівець стежив за повідомленнями рибалок із Флориди, які стверджували, що бачили "наркотично залежних" акул, які поводяться дуже дивно.

У документальному фільмі дослідники помітили дивну поведінку хижаків у морях навколо Флориди: в одному випадку самку акули помітили "злегка нахиленою на один бік, майже начебто вона обтяжена". В іншому випадку було помічено, як піщана акула плавала колами, ніби переслідуючи щось — але нічого не було.

Ілюстративне фото Фото: Nature

Хірд провів низку експериментів разом із дослідницею Трейсі Фанарою з Університету Флориди. Вони кидали фіктивні пакети з "пігулками", які швидко зацікавили акул, що перебували поблизу.

"Я думаю, що ми отримали потенційний сценарій того, який вигляд може мати ситуація, якщо дати акулам кокаїн. Ми дали їм те, що, на мій погляд, є найкращим варіантом. Це запалило їхній мозок. Це було божевілля", — заявив біолог.

Однак, за його зізнанням, експеримент не дає відповіді на найголовніше запитання.

"Ми поняття не маємо, що кокаїн може зробити з акулою. Тому ми не можемо навіть сказати, що це базовий рівень, і рухатися далі", — сказав Хірд.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішылу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.