У цих морських істот виявлено секрет виживання у смертельних крижаних водах Антарктиди (фото)

Учені з'ясували, що морські черв'яки за допомогою інших істот отримують захист від несприятливих умов навколишнього середовища.

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Щоб вижити в смертельних крижаних водах Антарктиди потрібна якась унікальна особливість. Вчені виявили, що деякі морські черв'яки залишаються живими в негостинному середовищі завдяки взаємовідносинам з бактеріями, які виробляють свого роду природний антифриз. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances, пише ScienceAlert.

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Автори дослідження вивчили в прибережних районах Антарктиди три види морських черв'яків: Leitoscoloplos geminus, Aphelochaeta palmeri та Aglaophamus trissophyllus. У прибережних водах крижаного континенту надто холодно, щоб ці черв'яки могли вижити самостійно, адже температура води в середньому там нижча за нуль градусів Цельсія.

Вчені з'ясували, що вижити морським черв'якам допомагають бактерії, які живуть у них усередині та виділяють хімічні речовини, що допомагають черв'якам не замерзати.

Автори дослідження з'ясували, що бактерії створюють хімічні речовини пролін і гліколь, які знижують температуру замерзання внутрішніх рідин черв'яків. Таким чином не відбувається утворення кристалів льоду всередині клітин. По суті це якоюсь мірою природний антифриз.

Вчені вважають, що такі симбіотичні стосунки між бактеріями і морськими черв'яками існують вже дуже довгий час і таким чином ці види давно живуть у водах Антарктиди. Передбачається, що морські черв'яки передають бактерії з покоління в покоління. Хоча для підтвердження цієї гіпотези потрібні додаткові дослідження.

Учені з'ясували, що вижити морським черв'якам допомагають бактерії, які живуть у них усередині та виділяють хімічні речовини, що допомагають черв'якам не замерзати Фото: ScienceAlert

На думку вчених, нове відкриття є важливим кроком уперед у розумінні взаємовідносин між бактеріями та іншими організмами, з якими вони мають взаємовигідний зв'язок.

Автори пояснюють, що багато багатоклітинних організмів в океанах живуть у тісному зв'язку зі своїми бактеріями, які забезпечують господарів, зокрема поживними речовинами і захисними механізмами.

Нові знання, як вважають учені, можна застосувати в кріоконсервації, тобто при збереженні клітин у замороженому вигляді живими.

Також дослідження дає нове уявлення про взаємини представників морського життя в Антарктиді, яким загрожує підвищення температури. Ці істоти змогли адаптуватися до наявних умов навколишнього середовища, щоб вижити. Вчені сподіваються, що морські істоти зможуть також адаптуватися і до нових змінених умов.

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