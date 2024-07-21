Учені розповіли, чому собаки дивовижним чином зовні схожі на своїх господарів

Те, що собаки мають деяку зовнішню схожість зі своїми власниками, не є збігом, вважають дослідники.

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Іноді під час прогулянок на вулиці можна помітити, що деякі власники собак та їхні домашні улюбленці мають разючу зовнішню схожість. Але чи справді собаки схожі на своїх господарів? І якщо так, то чому так відбувається? Про це пише Live Science.

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Катріна Голланд, яка вивчає собак, з благодійної організації із захисту тварин Dogs Trust у Великій Британії, каже, що породисті собаки та їхні власники мають зовнішню схожість між собою, хоча це і не універсальне явище.

В одному з досліджень, проведеному кілька років тому, з'ясувалося, що люди часто порівнюють зовнішній вигляд собак та їхніх власників і знаходять у ньому спільні риси. Як показало дослідження, деякі аспекти зовнішності важливіші, ніж інші. Риси обличчя, особливо очі, важливіші для сприйняття схожості між домашніми тваринами і людиною, ніж розмір і фізична форма.

Науковці зробили висновок, що собаки справді можуть бути схожими на своїх господарів на рівні сприйняття людьми. Але чому ці домашні улюбленці так схожі на своїх власників? Чи можуть люди обирати собак, які візуально схожі на них або ж собаки з часом набувають рис своїх господарів?

За словами Голланд, ще одне дослідження засвідчило, що час спільного проживання людини і собаки не пов'язаний з їхньою зовнішньою схожістю. Вчені вважають, що люди від самого початку обирають собак, схожих на них.

Голланд каже, що якщо люди схильні обирати собі зовні схожого партнера-людину, то це також вірно і для вибору собаки. Можливо, люди знаходять у собаках деякі добре знайомі їм риси, які вони бачать щодня в дзеркалі. Люди постійно бачать своє обличчя, тому вони віддають перевагу обличчям, схожим на свої власні, зокрема це стосується і собак, вважає вчена.

Учені вважають, що люди обирають собак не лише за зовнішніми параметрами. Як показують дослідження, собаки та їхні власники схожі один на одного і за параметрами моделі особистості відомої, як "Велика п'ятірка". Ця модель показує, як люди сприймають один одного, але в цьому разі вона може бути застосована і до пари людина-собака.

"Велика п'ятірка" охоплює такі параметри особистості, як екстраверсія, доброзичливість, сумлінність, відкритість досвіду та нейротизм. За словами Голланд, люди обирають собі собак, які не тільки чимось схожі на них зовні, а й мають схожу поведінку.

Як уже писав Фокус, у цих морських істот виявлено секрет виживання в смертельних крижаних водах Антарктиди. Вчені з'ясували, що морські черв'яки за допомогою інших істот отримують захист від несприятливих умов навколишнього середовища.

Також Фокус писав про те, що відомо про собак породи Свалінн, які є ідеальними охоронцями. На тренування кожного пса йде близько трьох років. А коштує він близько 150 тисяч доларів.