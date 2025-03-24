Превратили кур в динозавров: ученые нашли тот самый ключевой ген (фото)

Исследователи нарушили ключевой ген и это сделало куриные перья более похожими на динозавров.

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Наша планета является домом для огромного количества видов: некоторые и них давно вымерли, а другие продолжают процветать до сих пор. Теперь новое исследование ученых подтвердило ключевой элемент в эволюции перьев, пишет IFLScience.

В ходе эксперимента генетики профессор Мишель Милинкович и постдокторант Рори Купер нацелились на путь Sonic Hedgehog (Shh), серию молекулярных сигналов, которые играют важную роль в эмбриональном развитии, включая перья у цыплят. Ученые нарушили ключевой ген, что временно заставило развивающихся цыплят иметь примитивные перья, напоминающие те, которые, как считается, были у некоторых динозавров.

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Авторы исследования отмечают, что путь Sonic Hedgehog (Shh) получил название от своего основного игрока — белка Sonic hedgehog (SHH), который сам по себе назван в честь печально известного быстрого синего существа.

В предыдущих работах генетики изучали, что происходит, когда этот путь стимулируется у кур, в результате чего эмбрионы развиваются с оперением, а не с обычными чешуйчатыми лапами. Далее они заинтересовались вопросом: что происходит, когда блокируется путь Shh.

В ходе исследования куриные эмбрионы получили инъекцию молекулы, которая ингибирует путь Shh. Результаты показывают, что к девятому дню эмбрионального развития начинает происходить нечто необычное: вместо образования обычных колючих сложных перьевых почек эмбрионы демонстрировали признаки развития чего-то вроде протоперьев.

Контрольные изображения демонстрируют нормальное развитие перьев Фото: Rory Cooper/Michel Milinkovitch

Исследователи полагают, что эти простые, трубчастые структуры, вероятно, присутствовали у определенных видов динозавров в раннем триасе, постепенно эволюционируя в более сложные перья, которые сегодня наблюдаются у птиц. Появление подобных структур после изменения пути Shh предполагает, что он сыграл ключевую роль в этом эволюционном процессе.

Впрочем, авторы исследования отмечают, что появление структур на самом деле было лишь временным. Уже со второй недели развитие перьев у эмбрионов частично вернулось к норме. Генетики обнаружили, что у цыплят с измененным путем после вылупления были некоторые участки голой кожи. Любопытно, что фолликулы впоследствии были повторно активированы через семь недель после вылупления.

По словам Милинковича, эксперименты показывают, хотя временное нарушение развития чешуек стопы может навсегда превратить их в перья, вероятно, гораздо сложнее навсегда нарушить само развитие перьев. Простыми словами, в ближайшее время навряд ли появятся гибриды с перьями динозавров и кур.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, что появилось первым: курица или яйцо.