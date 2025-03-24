Найпохмуріше болото у світі: вчені вважають, його даремно назвали саме так

Дослідники розповіли, що Велике похмуре болото насправді не таке вже й похмуре — тривалий час воно слугувало притулком для людей і тварин.

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Історія нашої планети налічує мільярди років і за цей час на Землі сформувалося безліч унікальних ландшафтів: деякі з них добре вивчені, інші — менш, а до третіх не так вже й просто підступитися — наприклад, до найстрашнішої частини океану, відомої як протока Дрейка. Одним із таких унікальних ландшафтів є і Велике похмуре болото, розташоване в США, пише IFLScience.

Велике похмуре болото з'єднує південно-східну Вірджинію і північно-східну Північну Кароліну, а також являє собою ділянку лісових водно-болотних угідь. Тепер дослідники зазначають, що насправді Велике похмуре болото зовсім не відповідає своїй "похмурій" частині назви. Утім, минуле цього місця все ж таки пов'язують із темними моментами американської історії. Однак учені також зазначають, що болото тривалий час насправді являло собою притулок для людей і тварин.

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За тисячі років до колонізації регіону вважалося, що корінні народи жили на території болота і навколо нього, використовуючи ці землі для полювання і землеробства. З прибуттям європейських колоністів представників корінних народів ставало дедалі більше, оскільки їх витісняли з власних земель. Пізніше люди, які рятувалися від рабства, також прибули на болото в пошуках притулку і стали відомі як "маруни".

Дослідники вважають, що загалом на болотах мешкало близько 50 000 осіб — всі вони розташовувалися в поселеннях, утворених з кінця 1600-х років до часів Громадянської війни в США. За словами професора антропології Дена Сейреса, життя в цих поселеннях, імовірно, не було легким, проте явно було кращим за альтернативу.

До Громадянської води було зроблено кілька спроб перетворити Велике похмуре болото на джерело доходу. Попри деякі невдачі, комерційна діяльність зрештою набрала обертів у регіоні, при цьому більшу частину фактичної праці виконували раби. Дослідники зазначають, що лісозаготівлі в регіоні тривали до 1950-х років, поки більша частина деревини не зникла. Зазначимо, що йдеться про понад 400 000 гектарів лісових водно-болотних угідь.

На щастя, сьогодні найбільша незаймана ділянка Великого похмурого болота процвітає і є домівкою для величезної кількості тварин. Це стало можливим після купівлі урядом місцевих земель та інвестицій — так з'явився Національний заповідник дикої природи Велике похмуре болото.

Відомо, що сьогодні заповідник займає близько 45 700 гектарів і є домівкою для величезної кількості тварин і рослин. Серед них досить поширений болотний кипарис, рідкісний атлантичний білий кедр, а також чорних ведмедів і понад 200 видів птахів.

Раніше Фокус писав про те, що в океані є каньйон, де мешкають химерні невідомі науці види.