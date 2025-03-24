Найстрашніша частина океану на земній кулі: тут хвилі сягають 25 метрів

Біля Західного Антарктичного півострова знаходиться сумнозвісний небезпечний канал, який з'єднує Атлантичний, Тихий і Південний океани.

Related video

Протока Дрейка — океанський канал, розташований між південним краєм Південної Америки й Західним Антарктичним півостровом. Її було названо на честь дослідника XVI століття сера Френсіса Дрейка, вона сумно відома тим, що спричиняє дикі шторми та жахливі хвилі заввишки до 25 метрів, пише Live Science.

Протока Дрейка з'єднує Атлантичний, Тихий і Південний океани й, як писав Альфред Лансінг ще 1959 року, є "найстрашнішою частиною океану на земній кулі". Ширина протоки становить близько 965 кілометрів, що робить її відносно вузькою порівняно з океаном, який оточує протоку. Дослідники зазначають, що через вузькість каналу течії прискорюються, проходячи через прохід. Те ж саме стосується південних вітрів, які безперешкодно дмуть із заходу на схід навколо Антарктиди, перш ніж досягнуть протоки Дрейка.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У 2024 році Карен Гейвуд, професор фізичної океанографії в Університеті Східної Англії у Великій Британії, пропливла через протоку Дрейка. За її словами, це місце можна назвати "плавильним котлом" течій з Атлантичного, Тихого і Південного океанів. Води тут настільки бурхливі, що шари, які зазвичай складають моря, змішуються, а це означає, що прохід затягує у свої глибини набагато більше вуглецю, ніж інші частини океану.

Відомо, що світовий океан є одним із найбільших сховищ вуглецю на Землі — він зберігає близько 30% усього вуглецю, який люди викидають у земну атмосферу. Тепер учені вважають, що протока Дрейка, ймовірно, може бути одним із небагатьох місць, де ця активність особливо виражена.

Протока Дрейка також відіграє важливу роль у збереженні Антарктиди холодною, тому що відсікає тепле повітря, яке інакше дмухало б на південь з Південної Америки. Дослідження показують, що коли протока Дрейка відкрилася між 49 і 17 мільйонами років тому, це викликало значне похолодання в Антарктиді та сприяло зростанню гігантських крижаних щитів на континенті.

За словами професора фізичної океанографії в Університеті Саутгемптона Альберто Навейра Гарабато, насправді падіння температури під час перетину протоки Дрейка помітне навіть на кораблях. Вчені дійшли висновків, що екстремальні вітри та течії всередині протоки, які неймовірно небезпечні для пасажирів на кораблях, насправді захищають Антарктиду, допомагаючи підтримувати тут холодний клімат. Моделювання також вказують на те, що відсутність протоки Дрейка, ймовірно, призвела б до того, що Антарктида втратила б значну кількість льоду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, коли Антарктида не була покрита льодом і чому.