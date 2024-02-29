Найнебезпечніша протока Землі століттями захищала Антарктиду від людей: пастка довжиною 1000 км

Дослідники розповіли про одну з найнебезпечніших і найпідступніших проток у світі з сильними течіями, крижаною водою і величезними хвилями.

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Небагато водних шляхів навіюють більше страху, ніж протока Дрейка — сумнозвісна водойма, розташована між мисом Горн у Південній Америці та Південними Шетландськими островами в Антарктиді. Вона добре відома морякам своїми сильними течіями, крижаними водами, лютими вітрами й величезними хвилями, які зробили її однією з найпідступніших проток у світі, пише IFLScience.

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Що таке протока Дрейка?

Протока Дрейка є найкоротшим шляхом від льодового континенту до будь-якої іншої ділянки суші. Відомо, що її ширина становить близько 800 кілометрів, а довжина — 1000 кілометрів, а її суворі води фактично є однією з головних причин, чому люди не ступали на територію Антарктиди до 19 століття.

Цей водний шлях був названий на честь англійського дослідника 16 століття сера Френсіса Дрейка, відомого своїм навколосвітнім плаванням між 1577 і 1580 роками. Щоб здійснити цю подорож, йому разом із флотом довелося пройти через Магелланову протоку, що є проходом через суворі острови й айсберги до Південної Америки. Цікаво, що сам Дрейк ніколи не відвідував протоку, названу на його честь, саме його експедиція навчила англійців того, що на південь від Південної Америки є відкриті води — це і зробило навколосвітнє плавання можливим.

Зазначимо, що іспанською мовою ця протока відома як Мар-де-Осес — її назвали на честь іспанського мореплавця Франсиско де Осеса, який натрапив на водойму 1525 року під час плавання через Магелланову протоку.

Цікаво, що Віллем Схоутен і Голландської Ост-Індської компанії обійшов мис Горн і пройшов через протоку Дрейка лише набагато пізніше — 1616 року.

Карта, що показує протоку Дрейка, яка з'єднує Атлантичний і Тихий океани під Південною Америкою Фото: Shutterstock

Чим небезпечна протока Дрейка?

Дослідники зазначають, уся річ у тім, що деякі з найсильніших океанських течій у світі проходять через протоку Дрейка, бо вони не зустрічають опору з боку будь-якої ділянки суші. У результаті величезні потоки води можуть генерувати величезну силу.

Те ж саме відбувається і з вітрами, які можуть вільно проноситися на тисячі кілометрів, не зачіпаючи землю на цій широті, тим самим спричиняючи сильні шторми й колосальні хвилі. Наприклад, у деяких звітах зазначено, що в протоці Дрейка можна зустріти хвилі неймовірної висоти — до 25 метрів, що можна порівняти з 8-поверховим будинком.

У 2019 році команда з 6 дослідників перетнула протоку Дрейка на човні — вченим знадобилося 13 днів постійної битви зі стихією. За словами одного з учасників команди Коліна О'Брейді, ця подорож виявилася надзвичайно виснажливою — до кінця шляху вони з командою сильно схудли та перебували в маренні через недосип.

Зазначимо, сьогодні безліч людей здійснили цю авантюрну подорож — великі сучасні кораблі роблять її набагато плавнішою, ніж у минулі століття, хоча ця подорож все одно залишається складною.

Раніше Фокус писав про те, що шість веслярів перетнули 800-кілометрову протоку Дрейка.