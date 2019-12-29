Шесть гребцов пересекли 800-километровый пролив Дрейка

Путь, начавшийся с южного края Южной Америки, занял у них тринадцать дней

Команда из шести человек впервые в истории смогла на гребной лодке пересечь пролив Дрейка.

Об этом сообщает Accociated Press.

Путь, начавшийся с южного края Южной Америки, занял у них тринадцать дней.

"Это действительно большое событие в истории Антарктики", – сказал Уэйн Ранни, геолог из Флагстаффа, штат Аризона, который возглавлял экспедиции в Антарктику и более 50 раз пересекал проход Дрейка на моторных судах. "Сто процентов их прогресса было сделано с этими 12 руками за 600 морских миль. Это просто феноменально", – говорит он.

Их 9-метровая гребная лодка, которая называется Ohana, должна постоянно двигаться, чтобы избежать опрокидывания. Это означало, что трое мужчин гребли по 90 минут, а остальные трое отдыхали.

"Вы гребете в открытом трюме, 40-футовые морские волны плещутся вам в лицо, почти замерзающая вода плещется по носу", – рассказывает 34-летний Колин О'Брейди из Джексон-Хоул, штат Вайоминг, один из шесть человек на лодке.

В дополнение к штормам и волнам, моряки уклонялись от айсбергов и китов, которые могли легко уничтожить их маленькое судно. А потом были психические проблемы, особенно во время ночной смены.

"Ночью мы не видим волны, когда они катятся и врезаются в нас, и мы не видим горизонт, поэтому нет никакого ощущения прогресса", – рассказал О'Брейди.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Это самый широкий пролив на Земле (более 800 км).

Как ранее сообщал Фокус:

25 июля Запата попытался пересечь Ла-Манш на реактивном флайборде, с которым выступил перед президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако рухнул в воду, когда попытался приземлиться на лодку для дозаправки.

На эксперимент Франки Запата с пересечением Ла-Манша дали свое разрешение правительства Франции и Великобритании. Однако предупредили, что это очень рискованная затея, учитывая, что пролив Ла-Манш - один из самых оживленных в мире. Ему удалось перелетать пролив со второй попытки.