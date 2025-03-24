Самая страшная часть океана на земном шаре: здесь волны достигают 25 метров

У Западного Антарктического полуострова находится печально известный опасный канал, который соединяет Атлантический, Тихий и Южный океаны.

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Пролив Дрейка — океанский канал, расположенный между южной оконечностью Южной Америки и Западным Антарктическим полуостровом. Он был назван в честь исследователя XVI века сэра Фрэнсиса Дрейка, он печально известен тем, что вызывает дикие штормы и чудовищные волны высотой до 25 метров, пишет Live Science.

Пролив Дрейка соединяет Атлантический, Тихий и Южный океаны и, как писал Альфред Лансинг еще в 1959 году, является "самой страшной частью океана на земном шаре". Ширина пролива составляет около 965 километров, что делает его относительно узким в сравнении с океаном, окружающим пролив. Исследователи отмечают, что из-за узкости канала течения ускоряются, проходя через проход. То же самое касается южных ветров, которые беспрепятственно дуют с запада на восток вокруг Антарктиды, прежде чем достигнут пролива Дрейка.

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В 2024 году Карен Хейвуд, профессор физической океанографии в Университете Восточной Англии в Великобритании, проплыла через пролив Дрейка. По ее словам, это место можно назвать "плавильным котлом" течений из Атлантического, Тихого и Южного океанов. Воды здесь настолько бурные, что слои, которые обычно составляют моря, смешиваются, а это означает, что проход затягивает в свои глубины гораздо больше углерода, чем другие части океана.

Известно, что мировой океан является одним из наибольших хранилищ углерода на Земле — он хранит около 30% всего углерода, который люди выбрасывают в земную атмосферу. Теперь ученые считают, что пролив дрейка, вероятно, может быть одним из немногих мест, где эта активность особенно выражена.

Пролив Дрейка также играет важную роль в сохранении Антарктиды холодной, так как отсекает теплый воздух, который в противном случае дул бы на юг из Южной Америки. Исследования показывают, что когда пролив Дрейка открылся между 49 и 17 миллионами лет назад, это вызвало значительное похолодание в Антарктиде и способствовало росту гигантских ледяных щитов на континенте.

По словам профессора физической океанографии в Университете Саутгемптона Альберто Навейра Гарабато, на самом деле падение температуры при пересечении пролива Дрейка заметно даже на кораблях. Ученые пришли к выводам, что экстремальные ветры и течения внутри пролива, которые невероятно опасны для пассажиров на кораблях, на самом деле защищают Антарктиду, помогая поддерживать здесь холодный климат. Моделирования также указывают на то, что отсутствие пролива Дрейка, вероятно, привело бы к тому, что Антарктида утратила бы значительное количество льда.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, когда Антарктида не была покрыта льдом и почему.