Самое мрачное болото в мире: ученые считают, его зря назвали таким образом

Исследователи рассказали, что Великое мрачное болото на самом деле не такое уж мрачное — долгое время оно служило убежищем для людей и животных.

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История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время на Земле сформировалось множество уникальных ландшафтов: некоторые из них хорошо изучены, другие — менее, а к третьим не так уж просто подступиться — например, самой страшной части океана, известной как пролив Дрейка. Одним из таких уникальных ландшафтов является и Великое мрачное болото, расположенное в США, пишет IFLScience.

Великое мрачное болото соединяет юго-восточную Вирджинию и северо-восточную Северную Каролину, а также представляет собой участок лесных водно-болотных угодий. Теперь исследователи отмечают, что на самом деле Великое мрачное болото вовсе не соответствует своей "мрачной" части названия. Впрочем, прошлое этого места все же связывают с темными моментами американской историей. Однако ученые также отмечают, что болото долгое время на самом деле представляло собой убежище для людей и животных.

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За тысячи лет до колонизации региона считалось, что коренные народы жили на территории болота и вокруг него, используя эти земли для охоты и земледелия. С прибытием европейских колонистов представителей коренных народов становилось все больше, так как их вытесняли с собственных земель. Позже люди, спасающиеся от рабства, также прибыли на болото в поисках убежища и стали известны как "маруны".

Исследователи считают, что в общей сложности на болотах обитало около 50 000 человек — все они располагались в поселениях, образованных с конца 1600-х годов до времен Гражданской войны в США. По словам профессора антропологии Дэна Сэйреса, жизнь в этих поселениях, вероятно, не была легкой, однако явно была лучше альтернативы.

До Гражданской воды было предпринято несколько попыток превратить Великое мрачное болото в источник дохода. Несмотря на некоторые неудачи, коммерческая деятельность в конечном итоге набрала обороты в регионе, при этом большую часть фактического труда выполняли рабы. Исследователи отмечают, что лесозаготовки в регионе продолжались до 1950-х годов, пока большая часть древесины не исчезла. Отметим, что речь идет о более 400 000 гектаров лесных водно-болотных угодий.

К счастью, сегодня самый большой нетронутый участок Великого мрачного болота процветает и является домом для огромного количества животных. Это стало возможным после покупки правительством местных земель и инвестиций — так появился Национальный заповедник дикой природы Великое мрачное болото.

Известно, что сегодня заповедник занимает около 45 700 гектаров и является домом для огромного количества животных и растений. Среди них достаточно распространенный болотный кипарис, редкий атлантический белый кедр, а также черных медведей и более 200 видов птиц.

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